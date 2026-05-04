"Металика" откриват европейското си турне с 87 тира техника в Атина

Бойка Атанасова, Атина

Атина ще даде старт на европейската част от световното турне M72 на легендарната група Металика на 9 май 2026 г.

Продукцията на M72 е сравнима с изграждането на временен град за един уикенд. На всяка спирка от турнето до 87 тежкотоварни камиона транспортират цялото оборудване, необходимо за шоуто.

Около 45 от тях са ангажирани изцяло с техниката на групата – музикални инструменти, озвучителни системи и сценично оборудване. Останалите 42 камиона превозват мащабната „метъл" сцена, включително кулите, осветлението и конструкциите за 360-градусовото изживяване, характерно за турнето.

Освен камионите, турнето се обслужва от над 150 души постоянен персонал, към които се присъединяват стотици местни работници.

Концертът ще се проведе на Олимпийски стадион (OAKA) и се очаква да привлече десетки хиляди фенове от Гърция и Балканите.

