Май е месец на усещанията – на цъфналите кестени, на първите истински топли вечери и на онзи специфичен аромат на пролет, който неизменно ни кара да мечтаем за път. Storytel са подготвили специална селекция от заглавия, които да превърнат всеки свободен час в необикновено изживяване.

Новата месечна селекция започва с ударна доза хумор и типично нашенски абсурди в “У майкини”. Книгата на Иво Сиромахов оживява в платформата, прочетена от самия него, с автентичност, която само авторският глас може да даде. Това е идеалната компания за моментите, в които имате нужда от смях и лекота.

За тези, които търсят истории за силата на духа, акцентът пада върху “Очите на Мона” от Тома Шлесер. С емоционалния прочит на актрисата Йоанна Темелкова, романът ни потапя в една необикновена мисия – дядо показва на своята внучка най-големите шедьоври на световното изкуство, за да ги запечата в съзнанието ѝ. Отново с гласа на Йоанна Темелкова можем да чуем и наградения дебютен роман на Елизабет Харт – “Червено като кралска кръв”. Историята е интелигентен и забавен поглед към това какво се случва, когато личният избор се сблъска с високата политика и обществените очаквания.

Ако пък търсите по-силни усещания, „Кралят“ Стивън Кинг се завръща с емблематичната “Кристин” – класика за обсесията и една кола с демоничен характер, която в аудио формат звучи по-зловещо от всякога. Напрежението се поддържа и от майсторите на трилъра Дейвид Балдачи с “Жертвите” и Харлан Коубън с “Ще те намеря”.

Месечната селекция поставя специален акцент върху “Индрише” от Катерина Хапсали – роман, който оживява чрез два от най-разпознаваемите гласове у нас, на Даниел Цочев и Гергана Стоянова. Актьорското дуо превръща слушането на тази българска история в истинско аудио преживяване, наситено с нюанси и дълбочина.

Към богатия каталог от класики на Storytel се присъединява и “Предсказанието” от Александър Дюма. Този майсторски разказ за съдбата и мистерията е задължителна спирка за всеки, който иска да се потопи в атмосферата на класическата литература. За любителите на съвременната проза и темите за влиянието в дигиталния свят, “Под негово влияние” от Симона Стоева е идеалният избор.

