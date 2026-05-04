През месец май столицата ще пулсира в ритъма на Сен Тропе, събирайки на една сцена първичната енергия на перкусиите и елегантния звук на nu-disco вълната.

Специалните вечери в Mancó започват на 8 май (петък) с пристигането на Mab Drum – един от най-атрактивните перкусионисти в Европа и дългогодишен резидент на легендарния Vip Room St. Tropez. Той се завръща в София, за да превърне нощта в истински музикален спектакъл. Mab Drum майсторски преплита електронния клубен саунд с органичния заряд на живите барабани. Стилът му, често описван като „Afro-House fusion“, се отличава с невероятна динамика, която е добре позната на публиката в Ибиса и Дубай.

Музикалното пътешествие в Mancó продължава на 29 май (петък), когато темпото се сменя със завръщането на Dim Zach. Гръцкият продуцент и DJ е име-институция на Балканите и глобална сензация, благодарение на своята способност да превръща класики от 80-те и 90-те в модерни клубни хитове. Неговите сетове съчетават меланхолията на ретро вълната с модерното клубно звучене. С милиони слушания в стрийминг платформите, Dim Zach носи в София онзи елегантен и мелодичен groove, който се превърна в негова световна запазена марка.