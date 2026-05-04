Bedroom Club се подготвя да посрещне световноизвестното сръбско дуо Divolly & Markward на 16 май (събота). Двамата артисти, чиято кариера стартира от истинско приятелство и бързо прераства в международен успех, се завръщат в София със своята характерна енергия и разпознаваем стил. Тяхното присъствие зад пулта е категорична заявка за вечер от световна величина, съобразено с високите стандарти на новата бутикова локация на клуба.

Музикалният почерк на Divolly & Markward е динамичен микс от Afro House и Tech House – звучене, което вече е покорило както елитните европейски клубове, така и екзотичните сцени в Африка и Азия. Професионалният им път е белязан от впечатляващи постижения, сред които над 50 милиона стрийма в Spotify и престижният статут на резиденти на емблематичния фестивал EXIT. Способността им виртуозно да управляват емоциите на дансинга им спечели подкрепата на абсолютни икони в индустрията като David Guetta, Tiesto, Fatboy Slim, Diplo, Claptone и Hugel. Доказателство за международната им класа е и фактът, че авторските им парчета са неизменна част от сетовете на най-големите световни фестивали, включително Tomorrowland и Creamfields.

С над 200 000 месечни слушатели и милиони фенове в социалните мрежи, Divolly & Markward са готови да оставят своя траен отпечатък върху софийската клубна сцена. Предстоящото гостуване на 16 май е изключителна възможност за почитателите на качествения електронен звук да се потопят в бутиковата атмосфера на Bedroom Club.