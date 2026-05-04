Ще дойде ли Бандерас в Народния театър, след като видя Радина Кърджилова като Медия (Снимки)

Антонио Бандерас прегръща Радина Кърджилова след “Медея” СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР

Холивудският актьор лично поздравил всеки от актьорите след спектакъла в Мадрид

Ще дойде ли Антонио Бандерас в Народния театър “Иван Вазов”, след като остана впечатлен от българската трупа? Съвсем възможно е, защото директорът на театъра Васил Василев го е поканил и надълго и широко е говорил с него. Двамата обсъдили бъдещи съвместни проекти. Срещата им беше в Мадрид в престижния център Teatros del Canal, където трупата изигра шест представления “Медея”.

Част от актьорите се снимат с холивудската легенда след спектакъла СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР
Изненадата всъщност е взаимна - холивудският актьор смаял българските си колеги, като без предупреждение се настанил в публиката пет минути преди да започне спектакълът. Никой не очаквал, разбира се, такава звезда да бъде сред зрителите, а освен това и накрая да поздрави лично всеки един актьор. Бандерас също останал изненадан от професионализма на българската трупа.

“Какво щастие! Щастие, хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Треперят ми краката от радост”, написа Радина Кърджилова в социалните мрежи след срещата им. Тя влиза в главната роля на Медея. А авторитетният испански вестник “Ел Паис” публикува ревю за спектакъла, в което описва Радина с “мощно присъствие”. Сравнява я с испанската актриса Лола Гаос. Българските актьори са определени с “ дълбоки корени”, чиято игра е изпълнена с чистота, енергия и съвършенство”. В актьорския състав влизат Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова и Ана Пападопулу.

Антонио Бандерас сред българската трупа СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР
Режисьорът на “Медея” Деклан Донелан също присъства на гастрола на трупата. Многократно той е разказвал колко е впечатлен от българските актьори. Впрочем Антонио Бандерас бил негов голям приятел. 

​"Успехът на „Медея" в Мадрид не е случайност, а плод на огромните усилия и последователната работа на целия екип на Народен театър „Иван Вазов". 
​За четири дни изиграхме шест представления в емблематичния Teatros del Canal. Горди сме, че сред възхитената публика, която аплодира нашите актьори на крака, бяха и световни имена като Хавиер Камара и Антонио Бандерас.
​Благодарим за споделената емоция!", написа Васил Василев в социалните мрежи.

В спектакъла “Медея” актьорите играят на една ръка разстояние от публиката СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР
Антонио Бандерас поздрави Радина Кърджилова след “Медея” СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР
Антонио Бандерас си говори с Вяра Табакова СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР
Директорът на Народния театър Васил Василев си пусна селфи с Бандерас Снимка: Фейсбук
