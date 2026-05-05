Николай Младенов, шефът на Газа, празнува 54

Николай Младенов, който бе назначен от Доналд Тръмп за генерален директор на Съвета за мир в Газа, празнува днес 54-ия си рожден ден. През последните 5 г. Младенов живее в Абу Даби, където прие поста на шеф на дипломатическата академия на Обединените арабски емирства “Ануар Гаргаш”, след като напусна ООН. Преди да се отдаде на международна дипломатическа кариера, Николай Младенов бе външен министър, а преди това и военен министър в първото правителство на Бойко Борисов.