The Prodigy в София в разгара на лятото

Британските легенди на електронната музика The Prodigy идват в София в разгара на лятото.

Любимците на няколко поколения меломани ще направят концерт на 2 август на откритата сцена на Vidas Art Arena в Борисовата градина. А феновете им, разбира се ще чуят емблематични парчета като Firestarter, Breathe, Out of Space и Smack My Bitch Up.

Лайф шоутата на The Prodigy винаги предизвикват огромен интерес, защото не се случват като обикновени концерти, а като изключително емоционални и провокативни спектакли.