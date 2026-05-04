Дара направи първа репетиция във Виена

Във Виена българският представител на "Евровизия 2026" Дара се качи на сцената за първата си репетиция преди полуфинала на 14 май. По традиция подготовката протича при строги мерки за сигурност.

България ще участва във втория полуфинал, откривайки шоуто с песен под номер 1.

„Аз се чувствах доста спокойна и уверена. За първи път, може би, се чувствам толкова удобно на сцена, което е интересно. Работим със страшни професионалисти и всеки знае какво прави. И така се чувствам в една сигурна прегръдка през цялото време на сцената. Но това, което мога да кажа е, че е доста красива зала, много интензивна хореография, което едва ли изненадва някого. Но най-важното е, че се чувстваме добре на сцената. Това е така, приоритет на всеки един артист", сподели певицата пред БНТ.