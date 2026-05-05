Вижте най-забележителните визии на "Мет Гала" тази година (Снимки)

На 4 май бе най-голямата вечер в света на модата - "Мет Гала" 2026. Тазгодишната тема бе "Изкуството на костюма" и организаторите приканиха звездите да експериментират с дрескода.

Годишното събитие е благотворителна акция за набиране на средства за Института за костюми към Музея „Метрополитън" и предоставя възможност на знаменитостите и модните къщи да се развихрят в създаването на зрелищни визии.

Бродуейската звезда Джошуа Хенри вдигна драматизма с още едно ниво, като откри червения килим с изпълнение на „I Wanna Dance With Somebody" заедно с група и танцьори на емблематичните стъпала на Мет, които бяха декорирани така, че да приличат на обрасли с мъх тухли в буйна градина.

Списъкът с гости беше особено звезден тази година, като съпредседатели на събитието бяха музикалната звезда Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенис звездата Винъс Уилямс и глобалният редакционен директор на Vogue Анна Уинтур.

Парад от знаменитости, сред които Наоми Осака, Анджела Басет, Мадона и Сабрина Карпентър, позираха пред камерите. Някои известни лица – Bad Bunny, Хайди Клум и Кейти Пери – бяха почти неузнаваеми благодарение на своята отдаденост на темата „костюми".

Ето един поглед към някои от най-забележителните и най-обсъждани визии.

Бионсе се появи на „Мет Гала" за първи път от 10 години насам и, за да навакса загубеното време, избра грандиозен тоалет.

Творението на френския дизайнер Оливие Рустенг отразяваше темата на галата с рокля с украсен скелетен мотив, към която беше добавена огромна наметка с пера. Бионсе на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

На въпроса как се чувства да се върне, звездата отговори: „Чувствам се чудесно да съм тук с дъщеря си и съпруга си".

Звездата се появи на червения килим със съпруга си, рапъра Джей-Зи, и дъщеря си, Блу Айви, която на 14 години е една от най-младите участнички. Обикновено на галата се допускат само гости на възраст 18 години или повече. Бионсе с 14-годишната си дъщеря Блу Айви на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс Бионсе, Джей Зи и дъщеря им Блу Айви на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Риана и партньорът й A$AP Rocky традиционно закъсняха за събитието. По традицията двамата затвориха червения килим, появявайки се почти последни.

Риана бе облечена в рокля по поръчка от Maison Margiela, създадена от Глен Мартенс, обсипана с хиляди скъпоценни камъни и мъниста. A$AP Rocky, който беше съпредседател на миналогодишното гала, се появи в костюм по поръчка от Chanel. Той носеше розово сако с ревери от черен сатен. Риана и партньорът й A$AP Rocky традиционно закъсняха за събитието СНИМКА: Ройтерс Риана и партньорът й A$AP Rocky традиционно закъсняха за събитието СНИМКА: Ройтерс

Анна Уинтур, глобален редакционен директор на списание Vogue, се появи на своето традиционно събитие в специално изработена за нея рокля от Chanel с пера.

Това беше първото ѝ гала събитие, след като се оттегли от поста главен редактор на американското издание на Vogue. Тя е била съпредседател на събитието почти всяка година от 1995 г. насам. Анна Уинтур на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Актрисата и съпредседателка на събитието Никол Кидман се появи в червена рокля с дълги ръкави и бродерия от Chanel. Тя присъстваше заедно с дъщеря си Съндей Роуз. Никол Кидман с дъщеря си Съндей СНИМКА: Ройтерс

Американската тенис звезда Винъс Уилямс, петкратна шампионка от Уимбълдън, също беше съпредседател на събитието. Тя носеше черна блестяща рокля с луксозно сребърно колие, обсипано с скъпоценни камъни. Винъс Уилямс на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Сестра й Серина носеше сребърна рокля от колекцията на Marc Jacobs, която напомняше класическото изкуство, изложено в музея. Серина Уилямс на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Лорен Санчес Безос, съпругата на основателя на Amazon Джеф Безос, е почетен председател на тазгодишното гала-събитие.

Нейната рокля от Schiaparelli напомня една от най-известните (и скандални) рокли в историята на изкуството: роклята, изобразена в картината „Мадам Х" на Джон Сингър Сарджент. Лорен Санчес Безос СНИМКА: Ройтерс

Супермоделът Хайди Клум пренесе своята страст към екстравагантните костюми за Хелоуин на галата в Мет, където се превъплъти в една от многобройните мраморни статуи, украсяващи залите на музея. Хайди Клум и екстравагантния й костюм на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Бед Бъни последва примера на Клум с още един изключително ефектен образ. 32-годишният певец беше гримиран така, че да прилича на възрастен мъж. Но въпреки това – на един много елегантен възрастен мъж. Бед Бъни на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Кейти Пери се появи с уникална и малко зловеща огледална маска, която скриваше лицето ѝ. Кейти Пери на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс Кейти Пери на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Шер носеше черна рокля със сако, която излъчваше едновременно елегантност и решителност. Шер на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Мадона избра образ на морска вещица, включващ прическа във формата на висок кораб, ефирен сив воал и свита от модели, които да я придружават по червения килим. Мадона на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс Мадона на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Ким Кардашиян избра интересен оранжев костюм, наподобяващ този на супергерой. Ким Кардашиян на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Сестра й Кайли Дженър се появи с рокля на Schiaparelli, която на пръв поглед сякаш падаше от тялото й. Кайли Дженър на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Моделът Кендъл Дженър се появи в рокля, която тематично се съчетаваше с тази на сестра ѝ Кайли – този път от Зак Позен за GAP. Кендъл Дженър на "Мет гала" 2026 СНИМКА: Ройтерс

Това не убягна от вниманието на репортерите на червения килим, които попитаха Кендъл дали двете са се подготвяли заедно.