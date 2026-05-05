Йорданка Христова: Глупости са слуховете за мен и Фидел Кастро, той беше почитател

Йорданка Христова представи тритомната си автобиография "Изповед" пред bTV и разказа за личния си живот. Всеки том разказва за определен период от живота на легендата на българската естрада.

"Винаги съм смятала, че не съм длъжна да споделям личния си живот, защото той си е мой и аз си го пазя. Но реших, че трябва да споделя моя дълъг път, който е много интересен. Толкова много мога да разкажа, че мога да го разделя на части - детство, професионалния и личния живот. Имах интересни срещи, терзания, раздели и приятелства, които ценя в живота си", каза тя.

Певицата, която е изключително популярна в Куба, където масово момичетата са кръщавани Йорданка, но е известна по целия свят, сподели, че е била навсякъде, единствено не е успяла да посети Австралия и Виетнам. Щяла да пътува и до там, но COVID пандемията й попречила. Последно тогава щяла да се връща в Куба, но пак заради ограниченията не могла да осъществи плановете си. Вече не иска да лети до Oстрова на свободата, защото приятелите й отлетели в "по-добрия свят".

"Ще ми бъде пусто в Куба", призна тя.

На въпрос дали са верни твърденията за нещо по-интимно между певицата и Фидел Кастро тя каза, че това са глупости, единствено се познават "и точка". На различни приеми в България и зад граница с известни дипломати е имало флиртове, но не е имало провокации и неприятни моменти. Кавалерите, с които общувала, усещали ледената завеса, която спуска и определи тези флиртове, като състезание без резултат.

"Познаваме се, точка. Той беше почитател, знае, че съм приятел на Куба. Но той беше отдаден на друго, аз на друго. Той не беше почитател като Раул на музиката и на танците. Той беше философ", каза тя.

Христова сподели, че любимата ѝ роля е тази на майка, а вече и на баба. Признава, че синът ѝ и дъщеря ѝ са отглеждани с "немска дисциплина", което не важи за внучките ѝ, които изпълнителката и приятелите ѝ пазят в тайна дълго време.

Певицата не е участвала в предизборни кампании. По думите й в политиката има нечистоплътност, защото взима някъде и дава другаде.

"Много е трудно да бъдеш политик в днешно време и да не си си продал душата", обобщи Христова, но според нея има прекрасни примери в световен мащаб, а за да е добър един политик, трябва да е и добър дипломат.

Певицата, която е известна цесекарка, сподели, че баща й бил славист, но тя се запали по "армейците" от малка. Сестра й била от "ДСО Динамо", както по онова време се казва "Левски". Двете имали вражда на футболна тема.

Певицата призна, че в музикалните среди 90% били левскари. Тя припомни, че по майчина линия е братовчедка на Гунди и самият той знаел, че е цесекарка. Разказа как го посрещнала след мач в Италия на младежкия национален отбор, когато с него играят Митата (Димитър Якимов), Жечката (Петър Жеков) и още от великите играчи на България.

Йорданка Христова обяви, че пише нова книга и е на финалната права. Не разкри каква е тематиката, само загатна, че може да е кулинарна. След няколко дни в интернет пространството тя ще пусне онлайн магазин, в който нейният глас ще чете книги. След като завърши тези задачи заминава на море в Царево.

За музикалната професия каза, че е трудна, но няма да спре внучките си, ако тръгнат по нейния път.

"България е бъкана с таланти - във всяко едно отношение", смята Христова. И даде пример с любимата на Никола Цолов:

"Крисия, когато се появи в Би Ти Ви - мънинко момиченце, къдраво... Пя като змей... След това нещо не ми хареса, но сега като я чух, до любовта си, е намерила прекрасен стил. Очарована съм от нейното развитие. Много ми е приятно, когато някой намери себе си".

"Обожавам България. Ако нямаше надежда, нямаше да живея тук", сподели накрая Йорданка Христова.