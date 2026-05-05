DJ Samsara напълни LunOr Bar & Club в Пловдив две вечери поред. Първоначално артистката беше обявена за 1 май, но силният интерес към гостуването ѝ доведе до добавяне на втора дата. В двете вечери клубът събра публика не само от Пловдив, но и от други градове в страната. Част от гостите вече следяха Samsara онлайн, други я чуха за първи път именно в LunOr. Реакцията в клубната зала обаче беше еднакво силна и в двата случая.

Samsara е от артистите, които се разпознават не само по име, а и по звук. Тя определя стила си като Arabic Afro House, смес от afro house основа, арабски вокали, ориенталски мотиви и мелодични линии. Именно тази комбинация я отличава от стандартния клубен формат и обяснява защо около нея се събира активна публика.

Част от популярността ѝ идва и от социалните мрежи. В YouTube “Tiki Taka”, колаборацията ѝ с MetaBoy, вече има милиони гледания, а “Ederlezi” и “Oman” са сред заглавията, с които феновете най-често свързват нейното звучене. Това е и причината част от публиката да разпознава музиката ѝ още преди първата ѝ поява в Пловдив.

На живо този стил се оказа особено работещ. В сетовете ѝ имаше близкоизточен цвят, плътна перкусия и ритъм, който държи вечерта, без да разчита само на познати клубни моменти. Публиката в LunOr реагира бързо, а атмосферата и в двете вечери показа защо интересът към нея се натрупа още преди събитието.

Двете участия имаха различен формат. На 1 май DJ Samsara беше основният гост зад пулта заедно с DJ Атанас Янев. На 2 май тя остана в Пловдив като специален гост към съботната програма с DJ Vasko C и Иван Петров. За LunOr това е поредно международно гостуване в линия, която клубът развива през последните месеци. След Claudia Leon, &SARA и SilverFox, появата на Samsara продължава посоката към артисти със собствен звук, активна публика и разпознаваемо сценично присъствие.