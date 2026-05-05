Радина Кърджилова: Срещата ми с Деклан Донелан промени начина ми на мислене като актриса

Срещата ми с Деклан Донелан промени начина ми на мислене като актриса.

Вярвам, че такива срещи остават за цял живот и ти носят вдъхновение, сила и увереност. Това написа актрисата Радина Кърджилова след успешното турне на спектакъла "Медея" в Мадрид. Донелан е режисьор на спектакъла. А в Мадрид за изненада на актьорите от Народния театър ги гледа холивудската звезда Антонио Бандерас. Той пристигнал сред публиката само пет минути преди да започне представлението.

Кърджилова влиза в главната роля на Медея, а Бандерас останал впечатлен от играта й. В публикация в социалните мрежи тя написа, че краката й са треперели от щастие да види "актьор от такава величина".

В новия си пост актрисата описа разговор с Деклан Донелан, за който мислела цяла нощ.

"В разговор преди спектакъл мислех цяла нощ за това, което ни каза – че силата в „Медея" е в смеха и иронията, в отхвърлянето на това, че случващото се е истина, че се случва сега, тук, в този момент. Че това е абсурд. Че думите, този огромен поток от думи, не са толкова важни, колкото това, което е в нас. Това, което не може да се изкаже. И да – ако казваме на децата си, че ги обичаме, това е истина, но онова, което чувстваме към тях, е много по-силно от думите. Не можем да опишем любовта, нито болката, нито страданието. Живеем с всичко това. Или го приемаме, или го отхвърляме", пише тя.