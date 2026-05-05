Доли Партън отменя концертите си в Лас Вегас заради здравословни проблеми

Доли Партън отмени предстоящата си резиденция в Лас Вегас, тъй като се подлага на лечение за здравословни проблеми.

В изявление, публикувано в профилите ѝ в социалните мрежи, 80-годишната кънтри звезда каза, че реагира много добре на медикаментите и лечението и че състоянието ѝ се подобрява с всеки ден. Тя сподели, че от години има проблеми с камъни в бъбреците.

Доли Партън вече беше отложила серията си от шест концерта в театъра „Колизеум" в комплекса „Сизърс Палас" — първоначално планирани за декември 2025 г., а преместени за септември 2026 г. — заради здравословни затруднения.

В понеделник певицата обяви окончателната отмяна на участията, като каза, че все още ѝ е нужно време, за да се възстанови напълно, но вече върви в правилната посока.

С характерното си чувство за хумор тя добави, че не може да излиза на сцената замаяна, докато носи банджо, китари и други инструменти на високи токчета. Пошегува се още, че към това се добавят тежките ѝ костюми с камъни, голямата коса и, както сама каза, „голямата ѝ личност".

По думите ѝ ще е нужно още малко време, преди отново да бъде готова за сценични изяви.

Тя се извини на всички фенове, които вече са имали билети за концертите в Лас Вегас, и ги насърчи все пак да посетят града и да си изкарат добре, като обеща, че ще се срещнат отново.

Въпреки това Доли Партън продължава да записва музика, да снима видеоклипове, да посещава тематичния си парк „Доливуд" и да работи по мюзикъл за Бродуей. По-късно тази година тя планира и откриването на музей и хотел в Нашвил.

Доли Партън е една от най-големите икони на кънтри музиката. Носителка е на 10 награди „Грами" и е приета в Залата на славата на рокендрола. Най-известните ѝ песни включват "Coat of Many Colors", "I Will Always Love You", "9 To 5" и "Jolene".

Именно тези хитове, заедно с още много любими песни на феновете, трябваше да прозвучат в предстоящите ѝ концерти в Лас Вегас. Това щеше да бъде първото ѝ завръщане на прочутия Лас Вегас Стрип от 90-те години насам, когато е излизала на сцената заедно с дуетния си партньор Кени Роджърс.