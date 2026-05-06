Банкси. Битката да остане “скрит”

Бивш кореспондент на Би Би Си заяви, че го е хванал "на местопрестъплението" преди 8 г., но дъщерята на негов старши колега казала да го опазят в тайна

Ройтерс твърди, че най-накрая е разкрил маската на най-известния уличен художник в света, близки отричат, фенове не вярват

Мъж в костюм, заслепен от развяваното от вятъра знаме, което носи, и несъзнателно слизащ от ръба на висок пиедестал. 7,5-метровата статуя e издигната посред нощ в центъра на Лондон директно пред златна статуя на Атина и близо до паметници на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и Мемориала на Кримската война. Когато слънцето изгрява над творбата в сряда сутринта (29 април), хората бързо забелязват подписа на Банкси, надраскан по основата на пиедестала на статуята.

В четвъртък властите поставиха предпазни бариери около статуята, тъй като нарастващите тълпи от зяпачи стават все повече. В този ден уличният художник сподели видеоклип в своя инстаграм, който потвърждава участието му. Публикацията включва кадри от очевидната инсталация на статуята, преплетени с изрезки на лондонски икони, включително Биг Бен, статуя на Уинстън Чърчил, черно такси и войник от гвардията.

В кратко изявление говорител на Банкси заяви: "Художникът разкри непоискания паметник в ранните часове на вчерашния ден. Той е разположен на пътен остров в Пал Мал, където Банкси каза, че "има малка празнина"."

Дори на властите им харесва тази артпроява.

"Банкси има страхотна способност да вдъхновява хора от различни среди да се наслаждават на модерното изкуство - казва представител на офиса на кмета на Лондон Садик Хан пред New York Times. - Творчеството му винаги предизвиква голям интерес и дебати и кметът се надява, че най-новото му произведение може да бъде запазено, за да могат лондончани и посетителите да му се насладят."

Моментално се надигна и вълна от възхита как Банкси е успял да осъществи такъв трик в оживен район на централен Лондон. Неговите отличителни произведения на изкуството често се появяват без предупреждение, предизвиквайки глобални разговори, но виновникът тихо избягва светлината на прожекторите.

Тази последна творба провокира бивш репортер на Би Би Си да обяви, че е хванал енигматичния художник "на местопрестъплението" още преди осем години, но британската медийна корпорация тогава е помогнала за запазването на самоличността му в тайна.

Ник Брайънт, бивш кореспондент на Би Би Си в Ню Йорк, разказа, че "срещата" му с Банкси се случила през 2018 г., когато екипът за връзки с обществеността на уличния артист е информирал, че ново произведение ще бъде открито на стената в Хюстън Бауъри. Брайънт пристигнал на място с оператора и попитал патрулиращ охранител как изглежда художникът, а той директно му посочил "мъж на средна възраст, облечен с черна шапка и разрошено сиво палто", напускащ близко кафене. С оператора тръгнали веднага към него, а виждайки камерата, човекът панически казал на асистентката си да влезе в колата и да затръшне вратата.

"В този момент аз се наведох през все още отворената врата и набързо обясних, че съм от Би Би Си и съм от Западна Англия - спомня си Брайънт. - "Господине, аз съм от Бристъл" бяха моите точни думи. В този момент той запали колата и натисна газта. Заснехме го как се движи с висока скорост по улица "Хюстън", а кафето за вкъщи комично излетя от покрива."

Развълнуван от станалото, журналистът се обадил на шефовете си в Лондон, за да им разкаже за своята световна ексклузивна новина, но отговорът им бил далеч от очаквания.

"Старши колега ми каза, че дъщеря му го е придружила на работа този ден и тя е изразила мнение, че е погрешно да се разкрива самоличността на Банкси. Не трябва да сме новинарската организация, казала тя, която казва на децата, че няма Дядо Коледа."

Самият Брайънт като жител на Бристъл почувствал облекчение от това решение, защото се страхувал от негативната реакция от родния си град, смятан за такъв и на художника. Екипът на Банкси отговори на г-н Брайънт, че мъжът, когото е срещнал, не е бил художникът, а асистент, добавящ финалните щрихи.

В продължение на три десетилетия Банкси оспорва авторитети, подиграва се на потребителската култура и трансформира обществените пространства в трогателни платна - всичко това, докато крие истинската си идентичност от света.

Често описван като "неуловим" от пресата, "партизанският уличен художник" е герой за едни и вандал за други. Но кой е човекът, забулен в мистерия?

Дебатът се възобнови, след като разследване на Ройтерс също твърди, че най-накрая е свалило маската на най-известния уличен художник в света. Според агенцията Банкси е роден като Робин Гънингам, но по-късно приема името Дейвид Джоунс - макар че не е ясно дали все още използва този конкретен псевдоним.

Близки до артиста категорично оспорват това тълкуване. Бившият мениджър на Банкси Стив Лазаридес заяви, че агенцията "преследва призрак", добавяйки, че художникът е променил законно името си преди десетилетия и умишлено е изтрил предишни самоличности.

"Няма Робин Гънингам - категоричен е Лазаридес. - Името, което имате, аз го убих преди години. Никога няма да го намерите."

Предполагаемият Банкси - Робин Гънингам

Така самоличността му остава непотвърдена, а много фенове смятат, че Ройтерс греши, и спекулациите продължават.

Редица други имена са били свързвани с художника в миналото, включително и Робърт дел Ная, Нийл Бюканън от Art Attack или артколектив от Бристъл. Името Гънингам се появи за първи път в ексклузивно за света издание от The Mail през 2008 г., описвайки го като "бивш ученик от държавното училище, отгледан в предградие на средната класа".

В подкрепа на тази теория Би Би Си разкри интервю през 2023 г., в което художникът, изглежда, потвърждава първото си име като Роби.

Информационната агенция заяви, че тези документи свързват арест за графити в Ню Йорк с артиста, тъй като полицейските досиета съдържат истинското му име. Те казват, че изключителните усилия за скриване на самоличността му са започнали да се провалят през септември 2000 г., след като е обвинен в оскверняване на билборд в Ню Йорк.

Смята се, че Банкси е роден в родилния дом в Бристъл в началото на 70-те години на миналия век.

Той става известен, след като започва да рисува със спрей своите вече запазени марки шаблонни дизайни из Бристъл в началото на 90-те години. Дори е провеждал курсове по рисуване за тийнейджъри в Лорънс Уестън същата година, в която ще нарисува известния си стенопис The Mild Mild West в Стоукс Крофт през 1999 г. Снимките от тези сесии, получени ексклузивно от Би Би Си, са едни от най-ранните известни негови изображения.

Смята се, че влиятелната музикална и артсцена на града е вдъхновила творчеството му.

С течение на времето творбите на Банкси стават все по-амбициозни и започват да се появяват в градове по целия свят, привличайки медийна лудост.

Митичният му статут на маскиран художник, подиграващ се с властта, му донася - или поне на неговата марка - международно признание.

Изложби на негови произведения в редица градове, включително Лос Анджелис и Лондон, се превръщат в събития с разпродадени билети. Творенията му започват да се продават за огромни суми, като сред звездните клиенти са Брад Пит, Пол Смит и Кристина Агилера. Документалният филм от 2010 г. Exit Through The Gift Shop - показващ Банкси на работа – е номиниран за "Оскар" и БАФТА. През 2018 г. в силно театрално произведение на пърформанса, той инсценира самоунищожение на живо на неговата картина "Момиче с балон" в аукционната къща на Sotheby's мигове след като тя е продадена за 1 милион паунда.

Творбите на Банкси са удостоверени чрез Службата за контрол на вредителите - орган, създаден от художника, който да се занимава с проверки, продажби и спорове за авторски права. Ако тази служба не сертифицира дадено произведение, то не се признава за официално на Банкси независимо от това колко убедително изглежда.

Смята се, че сега художникът е на около 50 години. Плодотворната му творческа дейност продължава ако не с друго, то с произведения, които са по-откровени и по-политически насочени от по-ранните му творби.

През септември на фасадата на сградата на Кралския съд се появи стенопис на Банкси, изобразяващ протестиращ на пода, държащ опръскан с кръв плакат, докато съдия го удря с чукче.

Той бързо е покрит от властите, като охранители патрулират пред параван, скриващ произведението на изкуството. То е последвано от ареста на близо 900 души в центъра на Лондон на демонстрация в подкрепа на забранената група Palestine Action, смятана за най-големия масов арест в историята на Великобритания.

Но не всички творби на мистериозния художник са откровено политически, като много от тях имат комично или сардонично послание за обществото.

Джон Брандлър, директор на галериите "Брандлър Арт", смята, че за Банкси е удобно да остане анонимен, за да може да се разхожда по улицата, без да бъде разпознат. Но според него, дори да се разкрие, марката "Банкси" би оцеляла въпреки това.

"Той е много умен. Това е брилянтен маркетинг. Когато започна, анонимността му помогна да се открои - маскираният кръстоносец, но сега вече няма значение", сигурен е Брандлър. Подписът "Банкси" вече е такъв невероятен символ, че за света на изкуството кой е той, вече няма никакво значение.