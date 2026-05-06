Илия Груев с първи рожден ден като футболист №1

Днес халфът на националния отбор и английския елитен “Лийдс” навършва 26 г. През този сезон Груев стана първият българин в най-силното първенство на света - Висшата лига, след пауза от над 11 г. и даде своя принос за това тимът му да е съвсем близо до запазване на мястото си в него. За съжаление, преди 2 седмици той получи травма. Пожелаваме му бързо възстановяване и да продължи пътя си нагоре във футбола.