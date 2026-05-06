Георги х5 в редакцията на “24 часа”

В деня на св. Георги Победоносец редакцията на в. "24 часа" извади пред строя тези петима колеги, които се явяват съименници на светията воин - Георги Банов, Георги Милков, Георги Гочев, Георги Кюрпанов и Георги Палейков.

Тази тяхна снимка от Гербовата зала на президентството от 7 април, когато "24 часа" бе удостоен с почетния знак на президента, показваме като знак, че в България името Георги се е превърнало само по себе си в институция. От кадъра отсъства само Гергана Николова от екипа, която днес също има имен ден.

Поздравяваме и всички, които имат повод да празнуват днес!