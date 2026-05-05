Правят благотворителен търг с лични вещи на Матю П...

Правят благотворителен търг с лични вещи на Матю Пери

Матю Пери КАДЪР: Инстаграм/Официален профил

Лични вещи, сценарии и произведения на изкуството, принадлежали на актьора Матю Пери, ще бъдат продадени на търг в подкрепа на фондация, създадена след смъртта му през 2023 г., предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на организаторите на събитието.

Аукционът, насрочен за 5 юни, ще бъде организиран от Heritage Auctions, а средствата ще отидат за дейността на Matthew Perry Foundation, която подпомага лечението и превенцията на зависимости.

Сред предлаганите предмети са оригинални сценарии от сериала „Приятели“, подписани материали от актьорския състав, лични вещи на Пери и произведения на изкуството, пише БТА.

Матю Пери, световноизвестен с ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Следствието установи, че смъртта му е свързана с употреба на кетамин, припомня Асошиейтед прес.

