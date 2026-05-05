Откриха изложбата „Джиро д'Италия. Кратка история на Италия на две колела“

Изложбата „Джиро д'Италия. Кратка история на Италия на две колела“ беше открита днес в Националната галерия (Квадрат 500) дни преди началото на 109-ото издание на състезанието, съобщава БТА.

Проектът се реализира под патронажа на Посолството на Италия в България и е организиран съвместно с Националната галерия и Италианския културен институт в София.

На откриването присъстваха служебният министър на туризма Ирена Георгиева, служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, посланикът на Италия Марчело Апичела, директорът на Националната галерия Анелия Николаева и представители на институции.

Куратори на изложбата са Доминик Лора, Стефания Балдиноти и Маурицио Презути.

„Такъв тип изложби, които са малко по-отстранени от образа на изобразителното изкуство, вкарват Националната галерия в едни по-интересни, по-широкоспектърни културни траектории, каквито могат да се получат при съвместяването на различни области от нашата човешка култура“, каза директорът на Националната галерия Анелия Николаева, която откри изложбата. Тя изрази радост, че галерията участва като равноправен партньор в събитията, свързани с Джиро д'Италия.

Колелото означава много повече от движение – означава свързаност и връзка между култури, обмяна на ценности, а всичко това е и туризмът, каза служебният министър на туризма Ирена Георгиева. Тя поздрави организаторите и изрази увереност, че Джиро д'Италия ще направи България по-привлекателна, по-известна и по-гостоприемна като туристическа дестинация.

„Подобни изложби и инициативи помнят историята, връщат ни назад във времето и виждаме, че животът не започва от нас тук и сега“, сподели служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев. Той определи Grande Partenza като изключително важно събитие за обществото и изрази надежда, че Джиро д'Италия ще запали искрата в много млади хора към колоездачния спорт.

Координаторът на изложбата Алесия Отори говори от името на куратора Доминик Лора. Проектът проследява разпространението и развитието на велосипеда от края на 40-те години на миналия век до днес – както като средство за транспорт и художествен обект, така и като символ на индивидуално и колективно възраждане, характерно за Италия, каза тя.

„Тази експозиция не е разказ само за развитието на едно транспортно средство, а представя част от социалната, икономическата и културната история на Италия“, каза директорът на Италианския културен институт в София Мария Маца. По думите ѝ велосипедът е бил символ на възраждане, свобода и надежда, а стартът на Джиро д'Италия от България представлява символичен мост между двете култури.

Животът е като карането на колело - за да запазиш равновесие, трябва да се движиш, каза д-р Боряна Вълчанова от Националната галерия, която представи изложбата. Тя обясни, че емблематичният розов цвят в дизайна на експозицията произлиза от характерната розова хартия на италианския вестник La Gazzetta dello Sport, който организира първото издание на състезанието. Оттам и традицията водачът в генералното класиране да бъде отличаван с розова фланелка.

В Националната галерия са представени творби на съвременни италиански художници като Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва още кинематографични кадри от фондация „Мимо Катаринич“ в Рим, винтидж плакати от музея „Колеционе Салче“ и етнографски фотографии от архива на Палумбо към музея „Сигизмондо Кастромедиано“ в Лече. Експозицията ще може да бъде разгледана до 5 юли.

През 2026 г. България ще бъде домакин на Grande Partenza (Големия старт) на 109-ото издание на „Джиро д'Италия". Маршрутът в страната е разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Несебър - Бургас (8 май), Бургас - Велико Търново (9 май) и Пловдив - София (10 май).