Кинофестивалът "Златната липа" се завръща в Стара Загора с 50 филма от 18 европейски държави

Филми от 18 държави ще срещнат своята публика в 13-ото издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа". От 30 май до 3 юни Стара Загора отново ще бъде в плен на събитието, което повече от десетилетие превръща града в място за среща на различни завладяващи истории и емоции, съобщават органазаторите на феста.

"Всяка година фестивалът „Златната липа" се стреми да надгражда предходното издание и вярвам, че програмата отново ще задоволи и най-изисканите киновкусове. Приготвили сме много изненади, интересни

гости, които ще присъстват на фестивала, вълнуваща съпътстваща програма", каза основателят и директор на събитието, кинорежисьорът Магдалена Ралчева.

Всяка от 50-те ленти е специално селектирана и обещава да завладее със своята история публиката пред големия екран. Програмата е изградена като симбиоза от последните творби на утвърдени

кинотворци и на обещаващи млади автори.

Сред филмовите заглавия изпъкват имената на утвърдени имена като Франсоа Озон с филма му „Чужденецът" (2025) по произведението на Албер Камю, Паоло Сорентино с впечатляващата лента „Помилване (2025), скандинавската копродукция на Йоаким Триер „Сантиментална стойност" (2025), както и последните филми на Паоло Дженовезе, Раду Жуде, Фатих Аким, Йоахим Триер и Агнешка Холанд – творци, които превръщат киното в незабравимо преживяване.

Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми.

"Златната липа" дава трибуна на документалното и късометражно кино, защото те не са лесни за разпространение и фестивалите са възможност за

диалог между създателите им и публиката", посочи Магдалена Ралчева.

Едно от силните заглавия в документалното кино на „Златната липа" 2026 е филмът на Деян Барарев „Жестокият път", който тръгна по кината на 18

април. Лентата спира дъха с разказа си за неудобните истини и за премълчаните факти за подвига и трагедията на българските алпинисти, тръгнали да покоряват Еверест през 1984 по смъртоносния Западен гребен.

Сред игралните филми е новият филм на Ивайло Пенчев „Рожден ден" (2025), в който снима последната си роля обичания актьор Васил Банов, носител на

наградата „Златната липа". Преди него Васил Банов направи знакова роля и в последния филм на Магдалена Ралчева „Сватба" (2024) по Николай

Хайтов.

Филмът „Рожден ден" ще се състезава в конкурсната програма на фестивала заедно с още едно българско заглавие – „Жени извън употреба" (2025) на режисьора Атанас Коцев.

Самата конкурсна програма ще обедини 9 филма. Петчленно жури с председател Антония Ковачева, директор на Българската национална филмотека, утвърден кинокритик и филмов анализатор, ще трябва да реши кой от тях заслужава наградите за най-добра мъжка роля, най-добра женска роля, най-добър режисьор и за най-добър филм. Един от деветте филма в конкурсната програма ще получи Наградата на публиката, която ще има възможност да

гласува с талони. Сред деветте претенденти за статуетка „Златна липа" този път ще има и много силен датски филм, тъй като датското кино се завръща в „Златната липа" след отсъствие през миналата година.

Останалите четирима членове на журито са утвърдени кинотворци от Турция, Италия, Грузия и Испания.

„Златната липа" 2026 отново ще има своя специален звезден гост. Засега организаторите пазят името му в тайна, но разкриват в аванс, че той е обичано лице, актьор от световната киносцена, чиито сини очи владеят

големия екран вече няколко десетилетия. Гостът ще пристигне в Стара Загора от слънчева Италия, за да получи „на живо" статуетката си за цялостен

принос в киното и да посади свое дръвче в Алеята на липите.

"Фестивалът за 13-ти път се случва благодарение на изключителната подкрепа и партньорството на община Стара Загора и на кмета Живко Тодоров. Това партньорство превръща "Златната липа" в единствения

кинофестивал у нас, който дава възможност за свободен достъп до програмата му от всички зрители. Не е чудно, че от години почитатели от цяла България пътуват до Стара Загора за фестивалните дни", посочи

още Магдалена Ралчева.

Прожекциите ще се състоят по традиция в три зали - Държавна опера Стара Загора, където ще бъде официалното откриване на 30 май, Регионална

библиотека „Захарий Княжески" и Културен център „Стара Загора".