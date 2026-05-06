Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство, съобщи министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович, цитиран от ХИНА.

Церемонията по връчването на решението за предоставяне на гражданство на Малкович се е провела вчера. „Световноизвестният актьор, известен с многобройните си забележителни роли, прие нова роля и става хърватски гражданин", написа Божинович в платформата Екс.

По-рано вчера Малкович беше приет от хърватския премиер Андрей Пленкович. На срещата Пленкович изрази задоволство, че актьорът поддържа връзката си с хърватските си корени.

Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които във филмите „Полетата на смъртта" , „Империята на слънцето", „Опасни връзки" , „Под прицел" и „Да бъдеш Джон Малкович". Той е популярен и с ролите си в театъра. Сред признанията за работата му има две номинации за „Оскар" и три за „Златен глобус".

Предците на актьора по бащина линия са емигрирали в САЩ от хърватския град Озал. Малкович е бил в Хърватия неколкократно както за участия в театрални постановки, така и на частни посещения.

