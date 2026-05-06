Театър "София" си търси с кастинг млада актриса за нова постановка, може и студентка

Театър "София" обяви кастинг за актриса за предстояща постановка. Той Кастингът ще се проведе на 18.05.2026 г. (понеделник) от 15:00 ч. на Камерна сцена в Театър София, съобщиха оттам във фейсбук.

В кастинга могат да участват професионални актриси на възраст до 30 години и студентки по актьорско майсторство за драматичен театър в 3-ти и 4-ти курс.

"Молим кандидатите да изпратят заявка за участието си в свободен текст, както и кратка автобиография (не повече от 2 стр.) и снимки (прикачени отделно) на e-mail: [email protected] в срок до 14.05.2026 г. включително. Одобрените кандидати ще трябва да подготвят материал по собствен избор.

"Очакваме вашите кандидатури!", призовават от театъра.

Театърът стартира подоен подбор и на актьор за мъжка роля в предстоящата премиера „Любов и други аварии", чийто режисьор е Ованес Торосян. Продукцията е част от новия репертоар, темата е абсурдите на ежедневието и тънката граница между комичното и драматичното.