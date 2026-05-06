С грандиозен концерт Хорът на пловдивските момчета отбеляза юбилея си

Хорът на пловдивските момчета отбеляза своя 50-годишен юбилей в Градския дом на културата "Борис Христов" с грандиозен концерт-спектакъл. Залата на истинския дом на хора още от създаването му не успя да събере всички желаещи да бъдат част от празника.

Спектакълът накара много възпитаници на състава, които присъстваха в залата, да стоят със затаен дъх, виждайки на сцената спомени от собственото си детство.

За всички присъстващи годишната бе празник Снимка: Архив

За пореден път Хорът на пловдивските момчета показа, че е общност от личности, които обичат музиката и своя град Пловдив.

На Юбилейния концерт-спектакъл се изявиха всички формации на Хорова школа "Стефка Благоева": най-малките момчета и Младежката формация, водени от Борислава Благоева и Зарина Гетоева, представителната формация на хора на пловдивските момчета, мъжкият и смесен хор под диригентството на Милка Толедова и съпровода на пиано на Юлия Петрова.

Поздравителни адреси имаше от всички институции и колеги на хора Снимка: Архив

В кратките паузи, между хоровите изпълнения, авторът на сценария на концерта Веселин Илиев – възпитаник на хора, показа архивни видео кадри, с някои от които на сцената се върнаха Стефка Благоева, Теодосия Панкова и Тодор Горинов – личности, свързани с историята на състава. Кадрите бяха част от разговор между поколенията, в който участва Александър Трифонов, актьор от школата на Академия Опера.

Концертът имаше богата програма от произведения, част от които бяха спомен от детството за всяко пораснало момче от хора.

Като солисти се изявиха оперните певци Ивайло Михайлов и Иван Кабамитов – възпитаници на хора.

Финалът на юбилейния концерт запази традицията момчетата на сцената и тези в залата заедно да запеят "Ритмите на живота". Изпълнението бе дирижирано от Кръстин Настев – възпитаник на хора, а на пианото редом до Юлия Петрова застана още една значима за хора личност – Весела Дякова.

Събитието беше уважено, както от пловдивчани и от възпитаници на хора, пристигнали от различни точки на Европа и света, така и от институции, национални организации и културни дейци.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави момчетата за техния юбилей, а в залата присъстваха: Пламен Панов – заместник кмет "Култура, археология и туризъм", Стефан Послийски – заместник председател на общинския съвет, д-р Ирена Тодорова – директор на регионалния център София на UNESCO, монсеньор Румен Станев – епископ на Софийско-пловдивската епархия на Римокатолическата църква в България, представители на държавни, образователни и културни институции, медии, обществени личности, хорови диригенти и музиканти от Пловдив, страната и чужбина.

Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" получи поздравителни адреси и цветя от президента на Република България г-жа Илиана Йотова, министъра на културата Найден Тодоров, областния управител на област Пловдив проф. д-р Владислав Попов, Български хоров съюз, ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" доц. д-р Жан Пехливанов, Мила Павлова – председател на фондация "Музикартисимо" и артистичен директор на Международния фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща" и много други, както и видео поздравление от оперната прима Соня Йончева.

Поздравителни адреси и цветя бяха получени и от: Хор на варненските момчета, Хор на софийските момчета, Софийски мъжки хор, Мъжки хор – Монтана, Хор "Детска китка", Детския радиохор, Детски хор "Пим Пам", от десетки хорове от Пловдив и страната, както и от една друга значима общност и емблема на града – "Локомотив" - Пловдив.

За изключителен принос в развитието на българската музикална култура, диригентът на хора Милка Толедова и Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" бяха отличени с най-високата награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци – "Кристално огърлие". Наградите бяха връчени от проф. д-р Юлиан Куюмджиев – член на Управителния съвет на СБМТД.