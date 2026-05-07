Лили Иванова и още 14 звезди пеят без хонорар и буквално спасяват животи

Сумата отива за Здравния фонд на Съюза на артистите - и в момента там има молби за помощ за животоспасяваща операция

18 известни български актьори вече са записали на видео свое изпълнение на стихотворение от голям български поет. Тези видеа ще бъдат прожектирани на големи екрани по време на благотворителния концерт в зала “Арена 8888” на 8 май. Това е жестът на актьорите към инициативата, която е идея на Лили Иванова - да се направи благотворителен концерт в полза на Здравния фонд към Съюза на артистите в България.

В петък на сцената в голямата зала ще излязат Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Тома Здравков, Михаела Маринова и, разбира се, самата Лили Иванова.

Всеки от тях ще пее без хонорар

и ще изпълни знакови песни от репертоара си с нови аранжименти, направени от Ангел Дюлгеров специално пригодени за съпровод на големия оркестър на Музикалния театър с диригент Димитър Косев. Както и на LI ORCHESTRA: Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов – Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и ЛаТиДа.

За проявата се прави специален документален филм, който проследява и репетициите, и ще се снима по време на бляскавата вечер.

Здравният фонд към съюза не е нова организация – той съществува от 2007 г. и за годините оттогава е успял да помогне за лечението на 290 членове на съюза, каза за “24 часа” председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев.

“За съжаление, често се налага да помагаме на съвсем млади колеги

- било за скъпоструващо лечение, което не може да се покрие от здравната каса, било за животоспасяваща операция”, сподели Мутафчиев. Дори в момента има молби от две млади колежки за финансова подкрепа за специфично лечение и за животоспасяваща операция.

“Не бих искал да спекулирам колко пари ще се съберат от благотворителния концерт, сигурно няма да е малка сумата. Но за мен жестът на Лили Иванова, която сама даде идеята, е равен на този на братя Евлоги и Христо Георгиеви. Вярно - от тях остана за поколенията Софийският университет. Но ние пък ще спасим човешки животи, а тези хора ще оставят нещо след себе си”, сподели председателят на актьорския съюз.

Съюзът на артистите в България е в основата и на ежегодните награди за театрално изкуство “Икар”. Малцина знаят, но това събитие

също има благотворителна част

– освен наградените и техните близки, които присъстват в залата на Народния театър “Иван Вазов” по време на церемонията, определен брой места се продават на много високи цени и събраните средства също се отчисляват към здравния фонд, каза за “24 часа” режисьорът на концерта на 8 май Илко Ганев, който през 2025 г. бе зам.-министър на културата и отговаряше за сценичните изкуства.

Здравният фонд разчита и на дългогодишни партньори, както и на други благотворителни събития, от които се набират средства. Но нуждите са огромни.

Сред членовете на Съюза на артистите в България

съвсем не са само актьори

– в него членуват и певци, музиканти, балетисти, режисьори, помощник-режисьори, хора от техническите служби на театрите, циркови артисти, актьори от куклените театри, участващите в дублажи на филми. Редовен член на съюза е и Лили Иванова.

Интересът към концерта на 8 май е огромен и към момента са останали не повече от стотина непродадени билета, а залата събира 14 хиляди места.

Това е не само заради участието на Лили Иванова, а и заради останалите звезди, които рядко има случай да бъдат видени и чути в една и съща вечер.

“Музиката звучи много красиво с аранжиментите на музикалния продуцент на концерта – Ангел Дюлгеров, оркестрациите са дело на Константин Добройков. Визията на спектакъла е в посока на големите европейски сцени”, каза пиарът на Лили Иванова Николай Недеков.

Според него българските артисти

показват как може нещата да се случват по правилния и много красив начин

– от артисти за артисти. Той благодари специално на патрона на проявата – президента Илияна Йотова, и на министъра на културата в служебното правителство Найден Тодоров за съдействието да осигурят участието на оркестъра на Музикалния театър, както и на шефката на театъра Еделина Кънева.