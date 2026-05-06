„Състояния и светлина" е първата самостоятелна изложба за младата художничка Ивана Петкова от Пещера

32 живописни платна, обединени под заглавието "Състояния и светлина", подрежда в първата си самостоятелна изложба младата художничка Ивана Петкова. Заглавието не е случайно, тъй като обединява всички нейни картини, въпреки че са създадени в различни периоди.

„Състоянията са променливи. Те могат да бъдат породени от моменти на вдъхновение, от съзерцание на красивата природа. Всичко в този материален свят е преходно и именно тук, като контрапункт, се появява светлината. Тя не е просто живописен ефект или елемент, а нещо, което препраща към духовното", обяснява художничката. Картина на Ивана Петкова Снимка: Личен архив

Ивана Петкова завършва Националната художествена академия през 2021 г. и оттогава преподава в школа по приложни и изящни изкуства в родния си град Пещера. Нейните усилия са насочени основно към развитието на школата и изграждането на едно младо поколение творци. За нея е важно да служи за пример на децата, които обучава, затова решава, че вече е дошъл моментът да направи първата си самостоятелна изложба. „Всеки художник носи вътрешен стремеж за творчество, а това беше проект, който обмислях от много време", казва тя.

Изложбата представя 32 живописни произведения, създадени през последните шест години, като включва както най-новите картини на художничката, така и платна от периода на нейното обучение и дипломиране в Художествената академия. В жанрово отношение експозицията разкрива разнообразие в творчеството на Ивана. В началото фокусът ѝ е насочен към портретната живопис, а впоследствие интересът ѝ постепенно се разгръща към натюрморта и пейзажа. Една от картините на Ивана Петкова Снимка: Личен архив

За Ивана тази изложба се превръща в още по-силна мотивация да продължава да рисува, да изследва различни човешки състояния и емоции и да ги претворява върху бялото платно. Според нея ключов елемент остава емоционалното въздействие на изкуството и способността му да докосва, да провокира и да оставя следа у хората.