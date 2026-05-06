Наш певец със сигурност на финала на “Евровизия” - Кристиан Костов избран за специален гост

Дара прави още една

репетиция във Виена,

открива втория полуфинал

Кристиан Костов - единственият български представител, който се е класирал в челната тройка на най-престижния песенен конкурс “Евровизия”, се завръща в него. Младият изпълнител ще е сред специалните гост-звезди на големия финал, който ще събере едни от най-емблематичните си участници за 70-ото издание на конкурса тази година.

“Българската сензация от 2017 г., която плени сърцата ни и спечели второто място с Beautiful Mess”, описват Кристиан Костов в официалния сайт на “Евровизия”. Мнозина очакват с нетърпение появата му в конкурса, а за някои той трябваше отново да се яви на него и този път да победи на финала.

Заедно с Кристиан Костов на юбилейното издание са поканени да пеят Александър Рибак, който представя Норвегия през 2009 г. и побеждава с рекорден в историята брой точки (387), финландците от “Лорди” - първата хардрок група, станала номер 1 в конкурса (2006 г.), украинката Руслана, която спечели “Евровизия” през 2004 г. с Wild Dances.

Първия полуфинал

на 12 май ще открие

76-годишната

Вики Леандрос

Шест десетилетия след като пее L'amour est bleu на “Евровизия”, парчето ѝ пак ще прозвучи в конкурса, но в съвсем нов аранжимент. С тази песен тя класира Люксембург на четвъртото място през 1967 г. и печели международна слава. Тогава Вики е дете - едва 15-годишна. Връща се на “Евровизия” пет години по-късно и покорява всички - става първа с Apres toi, пак представяща Люксембург през 1972 г.

В първия полуфинал сега ще участват 15 изпълнители - по реда на излизането това ще са певците от Молдова, Швеция, Хърватия, Гърция, Португалия, Грузия, Финландия, Черна гора, Естония, Израел, Белгия, Литва, Сан Марино, Полша и Сърбия. Автоматичните финалисти Германия и Италия също ще изпълняват своите песни на сцената между състезаващите се страни.

Втория полуфинал на 14 май открива нашата Дара с парчето “Бангаранга”, специално създадено за конкурса. Талантливата певица замина още в неделя за австрийската столица и вече направи първата си техническа репетиция там. Изпълнението ѝ ще бъде като кукерски ритуал, но в модерен прочит. На сцената Дара ще е с четирима танцьори и активно ще се включи в хореографията.

Дара на първата си репетиция във Виена. Тя излиза на сцената с четирима танцьори и участва в хореографията на “Бангаранга”.

България е първата страна, която прави промени по своята песен след началото на репетициите.

“Бангаранга”

е претърпяла

известни преработки

- последната част на парчето вече звучи малко по-различно от записаната версия, съобщиха някои фенове на конкурса в социалните мрежи.

Втората репетиция на Дара е насрочена за утре, 8 май, и мнозина очакват на нея да видят и финалния сценичен вариант на “Бангаранга”.

На 14 май тя ще се състезава с участниците от Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. Автоматичните финалисти Австрия, Великобритания и Франция също ще изпълняват своите песни тогава.

Финалът ще е в събота, на 16 май. За него се класират 20 страни - първите 10 от първия и от втория полуфинал, певците от Голямата четворка и от страната домакин Австрия. “Голямата четворка” са четирите държави, които основават конкурса и осигуряват най-голямо финансово участие в Европейския съюз за радио и телевизия - организатора на “Евровизия”. Тези държави се класират автоматично за финала всяка година независимо от резултатите им в предишни издания. Това са Великобритания, Германия, Франция и Испания.

БНТ 1 ще излъчи на живо и трите концерта на “Евровизия” от 22 ч.