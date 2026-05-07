Хубен Черкелов върна лева, но върху картини във Виена

Изложбата му е като точен коментар на настоящето - какво означават парите, когато вече не са средство за разплащане

България вече се раздели с лева. Но той се появява отново – този път в творчеството на Хубен Черкелов във Виена. Изложбата му “Смяна на стойността” звучи не като абстрактна концепция, а като точен коментар за това какво означават парите, когато престанат да бъдат средство за разплащане и се превърнат в памет, символ и материал за изкуство.

Селекцията от картини обединява произведения от различни периоди, свързани от дългогодишния интерес на Черкелов към връзката между властта и изображенията. В неговите платна

банкнотите са разглобени до образи

- лица, сцени и детайли, извадени от контекста си и поставени в нов визуален разказ. Интересно му е да накара хората да се вгледат в това, което имат в джоба, но през призмата на изкуството. Една от картините на художника в изложбата “Смяна на стойността” Снимка: Личен архив

В този смисъл изложбата придобива особена тежест в момента, в който една валута си отива. Според Черкелов представата, че националната валута е част от идентичността, е по-скоро мит. Българската държавност има над 1300 години история, докато левът съществува от края на XIX век – разминаване, което поставя под въпрос емоционалната привързаност към парите като символ на национално.

Заедно с изложбата е представен и проектът “Съкровище”, който Черкелов показва за първи път извън България именно във Виена. Той превръща зрителя в участник и извежда изкуството извън галерията.

Хората са поканени да донесат своите стотинки и левове

– пари, които скоро ще излязат от употреба – и да ги оставят в метални кутии като своеобразна касичка на времето. Събраните средства ще бъдат “консервирани” и скрити на различни места – заровени като “имане”, потопени или разпръснати в различни географски точки. “Надявам се след 500 години някой да ги открие и да види как сме живели, дори как сме приели еврото”, казва Черкелов. Инсталация от проекта "Съкровище" на Хубен Черкелов Снимка: Моника Ковачева

Зад тази идея стои въпросът за доверието. Парите имат стойност само защото хората са се съгласили, че имат. Иначе те са просто “хартийка с малко мастило” или метални дискове, обяснява авторът. Когато хората доброволно се разделят с малките суми и с монетите, които вече не им трябват, те участват в колективен акт на памет.

Проектът “Съкровище” ще бъде проследен и в документален филм, който наблюдава не само художника, но и обществото в момент на преход. Лентата няма да бъде класически портрет, а разказ за хората и за промяната, в която всички участват – видяна през жестовете, решенията и всекидневието им.

Парите никога не са неутрални – те “разказват истории, които са неочаквани, невероятни дори”, казва пред “24 часа” кърджалиецът. Българинът, който вече от години твори в Америка, се вдъхновява от сложни фигури, които съчетават естетическа, финансова и историческа гледна точка. Хубен използва изображението на Наполеон от френския франк, когато е още млад и хубав. Наполеон има много лица – “той е завоевател и губещ”, основателят на франка, баща на Франция и въпреки това Франция приема еврото преди около двайсетина години, обяснява артистът. От старата белгийска валута са включени маските на Джеймс Енсор, които са нетипични за валута, дори плашещи. Има и испански сюжет – Дон Кихот, който среща херцог и херцогиня, и със Санчо Панса. Този епизод от втората част на “Дон Кихот” е забавен и дори ироничен към властта и аристокрацията. “И все пак през XIX век някой е решил да постави точно този сюжет върху пари”, казва авторът.

Реакциите към работата му са различни. В Ню Йорк тя често се възприема като абстрактен коментар върху финансовата система. В Азия по фън шуй изображението на пари на стената е символ на изобилие и късмет и се смята, че ще доведе до повече пари. У нас темата остава лична, защото парите носят не само стойност, но и спомен. Художникът разказва за своя творба с портрет на Георги Димитров, която буди реакции у публиката. “Гледайте го като изкуство, а не като плакат”, съветва Черкелов.

След представянето си във Виена - изложбата е до 2 юни там, “Смяна на стойността” се очаква да бъде показана и в други световни градове, както и евентуално в България.