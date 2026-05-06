Пътят на Никола Нови Софийски – да живееш и да умреш за ближния

Иван Станков търси смисъла чрез историята на светеца, канонизиран след мъчителната му смърт

В началото на тази книга стои писателят Анчо Калоянов. Той е причината тя да бъде написана.

Книгата е стъпила върху Житието на Никола Нови Софийски. Но има и много измислици в нея.

Състои се от четири части. Всяка от тях има свой автор.

Действието се развива през XVI век в София, но също и другаде.

Тази книга би искала да бъде роман. Но не знае какво е. И оставя читателя сам да реши.

Разказът търси опора в идеята за положително прекрасния герой. И задава много от въпросите, с които човек се изправя пред Вярата.

Извътре има и литературни кражби. Дано ограбените се зарадват от чужди страници да чуят гласа си.

Така Иван Станков представя книгата си “Животът е наблизо” (издателство “Хермес”), в която разказва историята за пътя на Никола Нови Софийски. По думите му тя ни учи какво е да живееш и да умреш за ближния. Отправната ѝ точка е Житието на светеца от Матей Граматик, действието се развива през XVI век и основен герой е Никола Нови Софийски, канонизиран след мъчителната му смърт. Самият той е “автор” на първия апокриф от книгата, разделена на общо четири, разказани от различни герои.

Идеята на “Животът е наблизо” е, че нашият живот е нечий сън. Че живеем между страниците на някаква книга и някой ни измисля. И че не можем да променим нищо, защото сме просто персонажи, а нещата се знаят само от автора. Никола Нови открива това в затворническата килия по време на съдебния процес над него, когато негови приятели му носят в затвора житието му. “Доколко сме свободни в живота си, след като всичко, което ни се е случило, се е случило по единствения възможен начин и всяко наше “ами ако” има смисъл само за нещата, които още не са ни се случили?”, пита писателят с книгата си.

Иван Станков е роден в с. Гомотарци, Видински окръг, през 1956 г. Преводач е от румънски на книгите на Мирча Картареску, а за белетристиката си е носител на Националната литературна награда “Елиас Канети”, на литературните награди на Портал “Култура”, “Стоян Михайловски” и “Хеликон”.

Ето къде ще са предстоящите премиери на “Животът е наблизо”:

21 май - София, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 18,30 ч

28 май - Велико Търново, Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, 18,00 ч

29 май - Русе, Къщата на Панайот Хитов, 19,00 ч