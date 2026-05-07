Кой гаси Слънцето?

Нощта е тъмна – едно от най-естествените и същевременно най-загадъчни явления, които съпътстват живота на Земята. Още от древността хората са се питали защо, когато Слънцето изчезне зад хоризонта, светът потъва в тъмнина. Разтворете страниците на новата книга от поредицата “Първи въпроси и отговори” – “Защо през нощта е тъмно?” (изд. “Фют”), повдигнете капачетата и ще разберете защо през нощта е тъмно, защо имаме лято и зима, защо тъмнината ни прави сънливи. Какво още можем да видим в нощното небе? Ще научите чудесни древни истории за тъмнината и как някои животни са се приспособили да живеят при слаба светлина. Ще разберете, че нощта е тъмна не просто защото липсва светлина, а защото Земята се върти и ни отдалечава от Слънцето за известно време. Тази тъмнина обаче не е празна – тя е изпълнена с тишина, звезди и време за почивка.

