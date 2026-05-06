Възможна ли е любовта след смъртта на съпруга

Кали е фотографка и майка на три деца, която едва свързва двата края след внезапната смърт на съпруга си. Изведнъж научава, че е наследила половината от имение в живописно австралийско плато. Другата половина е оставена на не по-малко шокирания шотландец Бен. Той показва фермата към имението на Кали и тя постепенно се влюбва в нея, в забавения ритъм на животa сред природата... и в него.

В тази романтична история книгата “Втори шанс за щастие” потапя читателите. Автор е австралийската писателка Барбара Ханей, а у нас излиза преведена от Ивинела Самуилова под логото на издателство “Хермес”. Романите на Барбара Ханей са както съвременни, така и исторически, а действието често се развива в различни австралийски местности. Два пъти е печелила приза “Романтичен роман на годината” за Австралия.

