Идва ли краят на войната в Иран? Задълбочен прочит на конфликтите в Близкия изток, на историческото отношение на САЩ към тях, на Израел, Иран и Палестина, такива, каквито са били, е новата книга “Земите на вечните войни” на журналиста и преподавател по международни отношения Мохамед Халаф.

Днес голяма част от хората по света живеят в непрекъснато напрежение, тревога и очакване на поредните войни в различни части на света: Газа, Израел, Ливан, Украйна, Южен Судан, може би в Тайван. Конфликти, които ще започват и ще бъдат прекратявани, държавите ще се помиряват, престъпници ще се превръщат в лидери, генерали ще получават медали, а спекулантите ще прибират милиони долари. Само обикновените хора ще загиват заради несправедливи принципи.

Халаф не просто констатира, а описва началото и причините, довели до тези процеси, като разказва за войните като най-лошото нещо, което човечеството е познало. Защото те изопачават историята и променят хода на цивилизацията. Книгата е важен принос към разбирането на динамиката на войните и техните дългосрочни последици за обществото.

Журналистът, който е и автор на “24 часа”, представя “Земите на вечните войни” на 7 май в Централни хали, София, от 18,30 ч.

