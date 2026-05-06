Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината

Цигуларката Лия Петрова спечели приза “Музикант на годината 2025”. Резултатите от 35-ото издание на националната анкета бяха обявени по програма “Хоризонт”, която я организира. Победителите в различните категории всяка година се определят от гласуването на слушателите. Цигуларят Светлин Русев спечели отличието “Музикален проект на годината” за двойния концерт “На границите на невъзможното”. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор “Охана” с диригент Димитър Костанцалиев.