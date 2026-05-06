"Аз, клоунът" - Васил Василев-Зуека се прибира с нова изложба в Пловдив

Актьорът и художник Васил Василев-Зуека се връща в България за няколко дни от Испания, където живее през последните години. Идва си, за да открие своя нова изложба в Пловдив. Картините, обединени под името “Аз, клоунът”, ще бъдат подредени в галерия U PARK Gallery в Пловдив по покана на Радост Коцева. Именно там беше първата изложба на Зуека в България преди пет години, а познанството на двамата е още от 90-те години.

Първоначалната идея за експозицията е била да се казва “Аз, човекът”. “Когато видях, че голяма част от вече готовите картини изобразяват клоуни, реших да сменя името. А и “Аз, клоунът” ми харесва повече”, каза Васил Василев-Зуека.

В изложбата ще бъдат включени общо 20 творби. Откриването ще бъде на 9 май от 14,00 до 17,00 часа, като самият художник също ще присъства, за да се срещне с гостите. Експозицията ще може да бъде разгледана до 15 май.

Зуека вече планира и следващата си изложба у нас, която ще се открие на 18 октомври в “Нова арт спейс”. За нея той тепърва ще създава творбите си и ще развива тематиката, като разполага с цялото лято, за да оформи концепцията и да нарисува новите си картини.