Откриха панаира на книгата в Солун, има и български щанд

Литературата е една от най-мощните форми на културна дипломация, каза служебният заместник-министър на културата Виктор Стоянов по време на откриването на Международния панаир на книгата в Солун, на който България е почетен гост.

„Литературата изгражда доверие, насърчава разбирателството и създава трайни връзки между народите. Нашето присъствие в Солун е не само празник на българската литература – то е празник на трайното приятелство между България и Гърция. Ние не сме само най-близки съседи и надеждни съюзници в НАТО и ЕС – ние сме най-близки приятели по дух, а нашите народи споделят дълбоко уважение и обич един към друг", отбеляза заместник-министър Стоянов в речта си.

Той посочи, че за България е привилегия да бъде фокусна страна на тазгодишния форум, както и, че това „олицетворява духа на диалога и споделените културни хоризонти в нашия регион".

„Литературните връзки между България и Гърция са дълбоки, живи и трайни. В продължение на десетилетия нашите култури водят диалог чрез поезия, проза и превод. Гръцката поезия, със своята философска дълбочина и лирична сила, е оставила траен отпечатък върху българската литература. В същото време българските автори са намерили в гръцките читатели възприемчива и задълбочена публика", каза още той.

Заместник-министърът отбеляза заслугата на личности от миналото и настоящето, сред които изброи имената на Стефан Гечев – дипломат, преводач и писател, Георги Куфов – преводач на Никос Казандзакис, Костас Варналис и други. Той отбеляза и съвременни автори като Яна Букова, Георги Господинов, Рене Карабаш, Теодора Димова и Елена Алексиева, които са превеждани на гръцки език.

Виктор Стоянов обърна внимание и на важния труд на преводачите.

„Само през последните три години повече от 200 български заглавия са преведени на чужди езици, като над десет от тях – на гръцки. Тези числа отразяват ясна и окуражаваща тенденция – българската литература достига до все по-широка аудитория и изгражда значими международни връзки", смята той.

На събитието присъстваха още Николаос Бакунакис – председател на Гръцката фондация за книги и култура, Христос Цендемеидис – председател на Международния изложбен и конгресен център на Солун (TIF-HELEXPO S.A.), Лина Мендони – министър на културата на Гърция, Константинос Гюлекас – заместник-министър на вътрешните работи на Гърция с ресор Тракия и Македония, Атина Айдона – управител на регион Централна Македония, Стелиос Ангелудис – кмет на Солун, Антон Марков – генерален консул на България в Солун, Теодора Димова – български писател и други.

Официалното откриване на българския щанд ще бъде в четвъртък. „Литература отвъд границите" е централната тема на българското участие.