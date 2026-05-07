Британската принцеса Катрин ще посети Италия

Британската принцеса Катрин, съпруга на престолонаследника принц Уилям, ще посети Италия следващата седмица във връзка с работата си във фондацията си за ранно детско развитие, като това ще бъде първото ѝ официално пътуване в чужбина след раковото й заболяване преди повече от две години, предадоха АНСА и Франс прес.

Уелската принцеса ще бъде в град Реджо Емилия на 13 и 14 май заедно с представители на Центъра за ранно детско развитие, който тя основа през 2021 г., пише БТА.

Последното ѝ официално пътуване в чужбина бе през декември 2022 г., когато тя посети Бостън, САЩ, заедно с Уилям за връчването на награда за принос в екологичните усилия.

Според говорител на Кенсингтънския дворец, „принцесата с нетърпение очаква да посети Италия“, за да научи повече за педагогиката в Реджо Емилия, която поставя природата – тема, близка до сърцето ѝ – в центъра на образованието за малки деца.

Принцесата на Уелс разкри през март 2024 г., че е диагностицирана с рак и се подложи на химиотерапия. През януари 2025 г. та обяви, че е в ремисия.

Крал Чарлз Трети, който отбеляза вчера третата годишнина от коронацията си и току-що се завърна от държавно посещение в САЩ, също се лекува от рак.