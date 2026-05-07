Теодора Димова: Нека се слушаме един друг, без да повишаваме гла

Нека се слушаме един друг без да повишаваме глас, каза българската писателка Теодора Димова по време на откриването на Панаира на книгата в Солун, където България е почетен гост, съобщи БТА.

„Нека винаги бъдем на една ръка разстояние един от друг и нека ръката ни винаги бъде протегната за поздрав“, посочи тя. 

В словото си Димова подчерта дълбоките исторически и културни връзки между България и Гърция, както и значението на литературния обмен между двата народа. Тя припомни, че преди три години е участвала във форума по повод издаването на романа ѝ „Майките“, преведен от Благородна Филевска-Панагу, и определи панаира като „интензивен и вдъхновяващ литературен маратон“.

„Нашите две държави съществуват рамо до рамо от векове, преживели са взаимни влияния и въпреки някои трудни и бурни исторически периоди, взаимната добронамереност и радостта, които гръцкият и българският народ изпитват един към друг, са неоспорими“, посочи писателката.

Тя отбеляза, че литературният обмен между българи и гърци датира още от времето на Византия и продължава през Българското възраждане, когато редица български писатели и дейци на националноосвободителното движение получават гръцко образование. Сред тях тя посочи Георги Раковски, Григор Пърличев, д-р Иван Селимински и Петър Берон.

Димова акцентира и върху ролята на преводачите за културното сближаване между двете страни. Тя открои приноса на Стефан Гечев, благодарение на когото българските читатели се запознават със световноизвестни гръцки поети, както и на Георги Куфов, превел произведения на гръцки автори, сред които и Никос Казандзакис.

„Когато говорим за съвременна литература, първо трябва да изразим благодарността си към преводачите и посредниците между двата езика, защото те са мостовете, по които вървим“, каза още Теодора Димова. По думите ѝ днес културните връзки между България и Гърция се развиват чрез съвместни проекти, фестивали и активен туристически обмен, а традициите от миналото се съчетават със съвременни форми на сътрудничество.

„България е страната във фокуса на този прекрасен книжен панаир. Когато нещо е на фокус, то се вижда ясно, отчетливо, с остър контраст и във всички детайли“, отбеляза писателката. Тя изрази надежда форумът да допринесе „България винаги да бъде на фокус за гърците, а Гърция винаги да бъде на фокус за българите“.

На събитието присъстваха още Николаос Бакунакис – председател на Гръцката фондация за книги и култура, Христос Цендемеидис – председател на Международния изложбен и конгресен център на Солун (TIF-HELEXPO S.A.), Лина Мендони - министър на културата на Гърция, Константинос Гюлекас – заместник-министър на вътрешните работи на Гърция с ресор Тракия и Македония, Атина Айдона – управител на регион Централна Македония, Стелиос Ангелудис – кмет на Солун. От българска страна там бяха служебният заместник-министър на културата Виктор Стоянов, Антон Марков – генерален консул на България в Солун, Теодора Димова – български писател и други. 

Официалното откриване на българския щанд ще бъде днес. „Литература отвъд границите“ е централната тема на българското участие.

Широк кръг от автори и преводачи ще бъдат представени в рамките на панаира. Капка Кънева и Зорница Христова са авторите на детска литература, които ще вземат участие във форума в гръцкия град. Ще бъдат представени и Рене Карабаш, която е в краткия списък за Международната награда „Букър“, Александър Секулов, Яна Букова, Теодора Димова, Тодор Тодоров и Ина Вълчанова, Елена Алексиева, Йорданка Белева, Сотир и Пенко Гелеви и Леони Ходкевич. Преводачите, които ще участват, са Здравка Михайлова, Благородна Филевска-Панагу и Спирос Папас. Българското участие в литературния форум ще бъде закрито с концерт на цигуларя Светлин Русев и Солунския симфоничен оркестър на 10 май от 20:30 ч. в църквата „Свети Георги“, известна като Ротондата, в Солун. Програмата ще включва музика на Панчо Владигеров, Никос Скалкотас и Камий Сен-Санс.

