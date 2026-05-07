Печалбата на „Дисни“ надхвърли очакванията, новият изпълнителен директор очерта стратегия за растеж

Американската медийна и развлекателна компания „Уолт Дисни“ (Walt Disney) отчете по-добри от очакваното финансови резултати за първото тримесечие, а новият главен изпълнителен директор Джош Д’Амаро представи стратегията си за развитието на компанията в условията на преход към стрийминг услуги и засилваща се конкуренция, предаде Ройтерс.

Акциите на „Дисни“ поскъпнаха с близо 8 на сто малко след публикуването на отчета, пише БТА.

Компанията отчете коригирана печалба на акция от 1,57 долара при очаквания на анализаторите за 1,49 долара. Приходите за периода януари-март са нараснали до 25,2 млрд. долара спрямо прогнозирани 24,78 млрд. долара, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Д’Амаро, който пое ръководството на компанията през март от Боб Айгър, заяви по време на конферентен разговор с анализатори, че „Дисни“ ще продължи да инвестира в стрийминг платформите си, в спортното съдържание на живо, както и в тематичните паркове и круизните линии.

„Нашият фокус остава непроменен – да подобрим потребителското преживяване, да задълбочим ангажираността и да изграждаме по-здрав и устойчив бизнес“, посочи той.

В писмо до акционерите Д’Амаро заяви, че компанията очаква ръст на коригираната печалба на акция от около 12 на сто през финансовата 2026 г., която приключва в началото на октомври. Потвърдена беше и прогнозата за двуцифрен растеж през 2027 г.

Подразделението за тематични паркове, круизни линии и потребителски продукти е отчело ръст от 5 на сто на оперативната печалба. Компанията посочва, че посетителите са увеличили разходите си в парковете в САЩ, а круизните линии са регистрирали по-висок обем спрямо година по-рано.

Финансовият директор Хю Джонстън обаче отбеляза, че посещаемостта в американските паркове е намаляла заради по-слабия международен туризъм и конкуренцията от новия тематичен парк „Юнивърсъл Епик Юнивърс“ (Universal Epic Universe) в Орландо.

В развлекателния сегмент оперативната печалба се е повишила с 6 на сто до 1,34 млрд. долара, подкрепена от по-високи приходи от абонаменти и реклама в стрийминг платформите, включително „Дисни+“ (Disney+).

Спортното подразделение, в което влиза И Ес Пи Ен (ESPN), е отчело спад от 5 на сто на оперативната печалба до 652 млн. долара заради по-високи разходи за спортни права и продукция.

Джонстън подчерта, че стрийминг бизнесът вече генерира двойно по-високи приходи от традиционния телевизионен сегмент на компанията.

По отношение на изкуствения интелект Д’Амаро заяви, че технологията предлага „значителни дългосрочни възможности“ за повишаване на ефективността, но подчерта, че човешката креативност ще остане в основата на бизнеса на „Дисни“.