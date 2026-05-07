Здравка Евтимова ще представи двуезичната стихосбирка „Светлозелени очи“ на посланика на Индия в България

Писателката Здравка Евтимова

Българската писателка и преводачка Здравка Евтимова ще представи днес в Стара Загора двуезичната стихосбирка Light Green Eyes – „Светлозелени очи“ от Арун Кумар Саху, посланик на Индия в България. Това съобщават в програмата с предстоящи събития на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, която ще е домакин на премиерата, пише БТА.

„Светлозелени очи“ е стихосбирка, написана от Арун Кумар Саху, която изразява универсални човешки емоции като любов, копнеж, борба, раздяла и загуба, подчертавайки убеждението на автора, че въпреки географските, историческите и културните различия, хората споделят сходни чувства, казват организаторите.

Преводач на поетическия сборник е именно Здравка Евтимова.

Творбата беше представена за първи път в Банкя през февруари т.г.

