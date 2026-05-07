Панорама на Николай Волев показва „Дом №8“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кинопанорама на режисьора Николай Волев (1946-2024) показва „Дом №8“ тази вечер в кино „Одеон“.

Филмът ще бъде представен от проф. Иво Драганов.

Волев е и сценарист на лентата от 1986 г. Оператор е Емил Христов, пише БТА.

Децата с умствена изостаналост от дома в Горна баня репетират музикално-гимнастическа програма по случай 1 юни – Международният ден на детето. Девизът на празника е „Мир на земята". По време на безкрайните тренировки се вижда противоречието между нелепата представа на възпитателите за мир и щастие и всекидневието в социалния дом. На финала едно от децата навършва пълнолетие и според правилата трябва да бъде преместено в друг дом - Дом №6 за умствено изостанали възрастни хора.

„Дом №8“ има награда за операторско майсторство на Емил Христов и наградата на Българската национална филмотека от 9-ия фестивал „Златен ритон" (1988), награда на СБФД за режисура на документален филм на Николай Волев (1987), голямата награда за късо- и среднометражен филм на 12-ия Фестивал на Червенокръстките и здравни филми (1987).

Има шест награди от фестивала в Оберхаузен (1987) – главната награда на журито, наградата на Министерството на културата и провинция Рейн-Вестфалия, наградата на ФИПРЕССИ, наградата на Евангелисткия филмов център, на Младежката филмотека, на младите зрители и грамота с препоръка за изучаване, закупуване и разпространение.

Носител е на една от шестте награди на международното жури на фестивала на късометражния филм в Клермон-Феран и наградата на публиката на Първото европейско биенале на документалния филм в Лион.