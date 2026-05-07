В София и Свищов ще отбележат 129 години от убийството на Алеко Константинов

Община Свищов и Международна фондация „Алеко Константинов“ ще отбележат с поклонение 129-ата годишнина от гибелта на Алеко Константинов на 11 май. Възпоменанието ще се състои едновременно в родния град на писателя – Свищов, и на гроба му в Централните софийски гробища, съобщиха от пресцентъра на общината.

Поклонението в Централните софийски гробища ще започне в 10:30 ч., а пред паметника на Алеко в градската градина в Свищов почит към Щастливеца ще бъде отдадена от 11:30 ч, пише БТА.

Алеко Константинов е убит при неуспешен атентат срещу съпартиеца му Михаил Такев на 23 май (11 май стар стил) 1897 г. Двамата участват в тържествата по повод Деня на славянската писменост в Пещера, а вечерта потеглят с файтон към Пазарджик. По пътя спират за кратко в село Радилово. По това време жителите на Пещера и Радилово водят дългогодишен спор за собствеността върху гори и общински мери, като конфликтът често прераства в насилие. Във връзка с него група жители на Радилово, начело с кмета от Народната партия Петър Минков, решават да убият Такев. В землището на село Кочагово (днес Алеко Константиново) Милош Топалов и Петър Салепов стрелят по файтона с пушката на радиловския кехая Здравко Игнатов и убиват Алеко Константинов.

Сърцето на Щастливеца се съхранява в родния му дом в Свищов, превърнат в музей, допълниха от общината.

Миналата година на 9 май, пред паметника на писателя в градската градина в дунавския град съпричастни граждани се събраха, за да отдадат почит пред живота и делото му.