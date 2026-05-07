Българо-италианската сценаристка Дориана Леондеф спечели „Давид на Донатело“ за „Дегустаторките“

Филм на млад режисьор обра големите награди, а „Помилването" на Сорентино остана с празни ръце

На церемонията на италианските филмови награди „Давид на Донатело" тази година сред големите победители бе българо-италианската сценаристка Дориана Леондеф. Заедно с режисьора Силвио Солдини тя получи наградата за най-добър адаптиран сценарий за филма „Дегустаторките".

За двамата творци това е второ голямо признание за същия филм, след като миналата година спечелиха и „Златен глобус" на Асоциацията на чуждестранната преса в Италия в същата категория. Леондеф и Солдини вече имат и втори „Давид на Донатело" за сценарий в кариерата си. Първият беше през 2000 г. за многократно награждавания филм „Хляб и лалета", превърнал се в една от класиките на съвременното италианско кино.

Дориана Леондеф има зад гърба си 35-годишна кариера и участие в над 30 филмови продукции. Тя е автор и на сценариите за повече от 10 сериала за италианската телевизия. Родена от италианска майка и български баща, тя завършва модерна литература в римския университет „Ла Сапиенца", а след това и известния Експериментален киноцентър в Рим със специалност сценарий. В началото на кариерата си работи като асистент-режисьор на Емир Кустурица във филма „Циганско време". През годините е печелила редица престижни отличия, сред които „Сребърна лента" и награди от фестивалите в Таормина и Сан Венсан.

Филмът „Дегустаторките" е адаптация по едноименния роман на Розела Посторино и разказва драматичната история на група жени по време на Втората световна война, принудени да опитват храната на Адолф Хитлер. Те живеят в постоянен страх, защото всеки обед, консумиран от тях, може да бъде отровен. Историята проследява напрежението, солидарността и моралните дилеми на героините в един свят, доминиран от войната и тоталитаризма. Филмът на Солдини впечатли критиката със своята психологическа дълбочина, силната женска перспектива и прецизния сценарий. Освен отличието за адаптиран сценарий, творбата получи и други две награди „Давид на Донатело"- тази на младата публика и в категорията за грим.

Истинската сензация на сегашното издание на „Давид на Донатело" обаче се оказа независимият филм „Градовете от равнината" на младия режисьор Франческо Сосай. Лентата, представена миналата година в Кан, спечели осем статуетки и се превърна в големия победител на наградите.

Сред отличията бяха наградите за най-добър филм, най-добра режисура, оригинален сценарий, най-добър продуцент и най-добър актьор за Серджо Романо. Филмът разказва историята на двама приятели на средна възраст, които обикалят из провинциалното Венето в търсене на „последното питие", превръщайки пътуването в меланхолична и иронична картина на съвременна Италия.

Сосай, който е родом от провинция Белуно, прие наградите емоционално и заяви, че с този филм е „научил повече да не се страхува". Критиците оцениха високо начина, по който чрез едно пътуване се разказва за кризата на италианската провинция и икономическите промени.

Любопитното е, че филмът, заснет далеч от традиционните туристически клишета за Венеция и Доломитите, първоначално е смятан за продукция аутсайдер. От уста на уста обаче се разнася сред зрителите слухът за добрите качества на продукцията. Така чрез ентусиазма на публиката той постепенно се превърна в един от най-обсъжданите италиански филми на годината.

За разлика от триумфа на Сосай, големият фаворит „Помилването" на Паоло Сорентино остана без нито една награда, въпреки очакванията и силното международно внимание. Филмът бе представен и в България, но на „Давид на Донатело" не успя да се наложи срещу новото поколение италиански автори.