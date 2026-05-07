Арт галерия Vejdi събира в тандем нови творби на Иван Русев и Нина Русева

Арт галерия Vejdi открива в 18 часа на 13 май 2026 г. /сряда/ изложба от нови творби на големия български скулптор Иван Русев и талантливата му дъщеря Нина Русева. Експозицията е наречена „Тандем".

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе" 97 к в София ще бъдат показани каменни скулптури и рисунки на Иван Русев и живописни платна на Нина Русева.

Иван Русев е скулпторът, който кара камъка да говори, защото го превръща в завладяващо изкуство, подвластно на хармонията и разума. Нина Русева е талантлива художничка със собствен стил и безпогрешен усет за силата на яркия цвят като израз на виталност.

Ето как Вежди Рашидов описва тандема между Иван Русев и Нина Русева:

„Тандем - дума, означаваща симбиоза между две различни неща - два пола, два характера, две природи, две различни отношения към действителността..

Онова, което свързва този тандем от две поколения - баща и дъщеря, е един изминат дълъг път от него и един път, по който тя върви сега.

Талантливата Нина е дъщеря на големия български скулптор Иван Русев. Те не влизат в съревнование кой е по-добър, те уверено вървят по пътя - както Дюма баща и син, както Брьогел баща и син и както много други, превъзмогнали страстите и осъществили своето творчество.

Талантът има само един път - напред и нагоре!"

Иван Русев

През 1979 г. завършва Националната художествена академия (НХА), специалност «Скулптура»;

От 1979 г. досега участва в реализации на индивидуални и колективни проекти в България, Австрия, Белгия, Германия, Испания, Южна Корея, Мексико, Индия, Япония, Франция. Негови произведения притежават повечето галерии, музеи, колекции в изброените страни.

Негова реализация е композицията „Грифони" на театралния площад „Васил Друмев" в гр. Шумен (бронз).

Негови произведения има и в „Южния парк" и парк „Оборище" в София и др.

От 2005 г. развива своя проект „Мраморен град на изкуствата" в Скулптурен парк Илинденци.

От 1998 г. съвместно с фондация „ Арт център – Илинденци" развива Скулптурния парк и Творческия център в с.Илинденци, Община Струмяни.

Иван Русев (р. 1954 г. в София) е една от водещите фигури в българската скулптура. Работи основно в камък, а произведенията от зрелия му период се отличават с характерен подход при обработката на този материал, при който намесата е деликатна и подчертава естествената природна структура. Завършил „Скулптура" в НХА при проф. Величко Минеков през 1979 г., той бързо навлиза в художествения живот, като през годините реализира много свои самостоятелни изложби, удостоен е с различни награди, има и редица участия в колективни представителни изложби на българското изкуство в страната и чужбина (Испания, Австрия, Словакия, Индия, Германия, Мексико, Япония, Южна Корея, Белгия).

Творчески акценти от последните години:

2018 година - Скулптурна композиция „Паметен знак в чест на Махатма Ганди", Южен парк София

21/11/2019 - 9/05/2021 година В национална галерия „Квадрат 500" монументална изложба „На 65 милиона години – камъкът"

През м.юни 2021 година излиза книгата „Разказ за Пътя и Каменни истории" автор Иван Русев. Книгата е посветена на историята на „Арт център Илинденци", създаден по негова инициатива.

2021 година – Национална награда за скулптура на името на Академик Иван Лазаров.

Нина Русева

Родена е на 28.11.1977 г. в гр. София, където живее и работи.

2002 Завършва НХА в гр. София, специалност "Живопис в класа на акад. Светлин Русев. Член на СБХ. От 2021 е с докторска степен по "Изобразително изкуство и изкуствознание" - НХА. Преподава живопис в НХА, НБУ, НАТФИЗ.

Участва в множество общи художествени изложби в страната и чужбина, също има над 20 самостоятелни изложби и награди.

Някои от тях са:

Самостоятелни изложби:

2026 Галерия "Арте", гр. София

2025 Галерия „Нюанс", гр. София

2024 "Арт център Плевен", гр. Плевен

2023 Национална галерия „Квадрат 500", гр. София

2023 Арт галерия Vejdi , София

2022 Галерия „Мисията" към Културен институт на МВнР, гр. София

2020 Галерия „Нюанс", гр. София

2019 Галериа „Ракурси", гр. София

2016 Галерия „Астри", гр. София

2014 Галерия на Българския културен институт "Дом Витгенщайн", Виена

2012 Галерия „Райко Алексиев", гр. София , "Обичате ли да рисувате?"

2009 Изложба съвместно с проф.Ивайло Мирчев „Учител и ученик" в

галерия „Де Куесте", гр.Хеерде, Нидерландия

2009 Галерия „Кръг +", Антарктида", гр.София.

Общи изложби:

2015 Внимание Прясна Боя – СГХГ

2013 «Национални есенни изложби» Старинен град Пловдив.

2011 Изложба "Българско съвременно изкуство в колекцията на Европейския

парламент"

Награди:

2016 За живопис в националния конкурс организиран от „Алианц България"

2014 Номинация от конкурса за съвременно българско изкуство по – случай 80 години Българско Национално радио

2011 Годишна награда на кмета на район «Изгрев» в изложбата „Отражения";

2009 За живопис от конкурса „Родени и независими", организиран от Министерството на културата и СБХ;

2004 II-ра награда за живопис. Национален конкурс за млади художници, организиран от международна фондация „Св.Св Кирил и Методий".

Нейни картини притежават частни колекции в България, Франция, Германия,

Италия, Израел, САЩ, Холандия, ХГ Варна, ХГ Хасково, СГХГ и Колекциите на Европейския парламент и Министерство на Външните работи на РБ.