Тони Димитрова, ансамбъл "Българе", Тино и Михаела Маринова са част от звездните гости за Майски дни на културата в Сливен

Празниците ще продължат до 2 юни

Известните български изпълнители Тони Димитрова, Тино и Михаела Маринова са сред звездните гости, които ще се качат на сливенска сцена за Майските дни на културата. Това анонсира заместник-кметът Пепа Чиликова по време на днешния брифинг пред журналисти. Тя представи акценти от тазгодишното издание на „Сливенски огньове", съобщиха от общинския пресцентър.

Няколко годишнини са включени в програмата на майските културни дни. Първата е 20 години от създаването на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, която ще бъде отбелязана с концерт на 8 май, петък, в зала „Сливен" от 17 ч. 186 години от рождението на Хаджи Димитър ще бъдат чествани на 10 май, неделя. По тази причина къщата-музей на войводата ще бъде отворена за безплатни посещения от 9 до 18 ч.

Редица събития ще съпътстват 55-годишнината от създаването на Езиковата гимназия в Сливен, а с младежка научна сесия, ще бъдат отбелязани 40 години от началото на Инженерно-педагогически факултет – Сливен. Прочутата оперна певица Татяна Шиварова, която е родена в Сливен, ще отпразнува 40 години на сцена.

Началото на Европейската нощ на музеите ще бъде дадено на 16 май. Събитията на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков" са свързани със 150-годишнината от Априлското въстание. В европейската нощ ще се включат Музеят на текстилната индустрия и Националната художествена галерия „Димитър Добрович". За първи път ще участва Държавният куклен театър с изложба.

В майските празници са включени традиционни събития като Националния фестивал на детската книга, който ще се състои в дните от 11 до 13 май.

Чиликова отбеляза, че Международният детски фолклорен танцов фестивал „Приятелства без граници" е предвиден от 27 до 29 май. „Очакваме шест гостуващи състава – от Румъния, Словакия, Турция, Хърватска, Чехия и Сърбия", посочи зам.-кметът.

София Филм Фест в Сливен ще предложи на почитателите на киното четири заглавия, за които ще се съобщи допълнително.

В тазгодишната програма на майските дни е включено и поредното издание на общоградското състезание „Пиша и чета правилно", както и награждаването на лауреата в националния конкурс, посветен на Дамян Дамянов.

Ще бъде връчена още наградата „Аргира Жечкова" за 2026 г. на община Сливен.

Кулминацията ще бъде честването на 24 май, придружено с празнично шествие и с палитра от събития през целия ден на откритата сцена на пл. „Хаджи Димитър".

"Наши гости тази година ще бъдат Тони Димитрова, Тино, „Дийп Зоун Проджект", Михаела Маринова и Тримата български тенори. Подготвяме и празничен концерт на Ансамбъл „Българе". Откритата сцена ще даде възможност за изява на децата от детските градини, на училищата, на млади таланти, на вокални изпълнители и групи от нашия град", допълни Чиликова.

Тя подчерта, че общината подготвя още дрон шоу и празнични фойерверки. Предвидени са и изненади за малчуганите на 31 май и 1 юни с атракциони и развлекателни събития.

Програмата на Майски дни на културата ще завърши на 2 юни, когато с общоградски ритуал, ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и всички герои, дали живота си за свободата на България.