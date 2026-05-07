Кукленият театър в Монтана в кани на премиера "Пътешествие в страната на фигурите"

Най-новото заглавие в репертоара на Куклен театър „Патилан" Монтана е „Пътешествие в страната на фигурите" от Росица Миновска-Деведжиева. Режисьор на постановката е Елица Петкова, а сценограф е Ивайло Николов. Музиката е дело на Пламен Петков. В ролите малките зрители ще видят актьорите Ния Николова, Димитрина Проданова и Асен Таков.

Елица Петкова и Ивайло Николов са многократни носители на наградите на Съюза на артистите в България „Икар". "Аз избрах текста и така се роди идеята за това представление. Пиесата е за силата на приятелството и доброто и забавното, когато сме заедно.", каза режисьорката. Според нея е посветена преди всичко на малките зрители, но и върастните могат дя харесат и да си вземат поука.

Премиерата на „Пътешествие в страната на фигурите" ще е на 13 май, сряда, от 18 часа в залата на Кукления театър. До края на месеца следват срещи с публиката в Хайредин, Брусарци, Лом и с децата от Дневния център за деца с увреждания в Монтана.