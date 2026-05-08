Стари плакати на Мистер Сенко в изложба до НДК

Стари плакати на илюзиониста Мистер Сенко, предоставени от богатата колекция на журналиста Драгомир Драганов, ще бъдат показани в изложба в междупарковото пространство до НДК. Тя ще бъде открита на 13 май, а на 15 май по кината ще тръгне “Семката, филм за Мистер Сенко” на режисьора Станислав Тодоров – Роги. Лентата е по повод 120-годишнината от рождението на Мистер Сенко, чието истинско име е Евстати Христов Карайончев. Във филма участват Ненчо Илчев, Стефка Сенко и акад. Александър Балкански.