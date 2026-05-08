Как се опакова въздух – Кристо го замисля преди 58 г., а сега е в лондонска галерия

Мащабна инсталация, разработвана от него и Жан-Клод, ще кара посетителите да се движат под нея

58 години след като Кристо за първи път замисля проект за опаковане на въздух, то сега той най-сетне ще бъде реализиран. Това ще стане на 21 май, когато се открива изложбата, посветена на известния ни творец, в лондонската галерия “Гагосян”.

Експозицията е организирана именно около темата за въздуха - невидим, нематериален, съществен. Темата вълнува Кристо още от 60-те години, когато заедно с Жан-Клод разработват серия от произведения, изследващи опакования въздух. Запечатват го в прозрачни полиетиленови пликове, вързани с въже, за да предизвикат радикална промяна във възприятието. Искат да покажат, че стойността и смисълът могат да възникнат не от самия обект, а от акта на неговото ограничаване, както пишат от галерия “Гагосян”. Кристо и Жан-Клод. СНИМКИ: ГАЛЕРИЯ “ГАГОСЯН” И АРХИВ

Големият акцент в изложбата ще е мащабната инсталация Air Package on a Ceiling (“Въздушен пакет на таван”). Първоначално замислена през 1968 г. за Института за съвременно изкуство във Филаделфия, тя остава нереализирана. Сега ще бъде показана в сътрудничество с фондация “Кристо и Жан-Клод”. Инсталацията ще заема целия обем на пространството в галерията – с дължина 16 метра и 10 метра ширина, ще се спуска малко над главата на посетителите, които ще трябва да се движат под и около нея.

Архивни материали, подготвителни рисунки и колажи ще бъдат представени наред с инсталацията, за да предложат поглед върху еволюцията на проекта. Друг акцент в изложбата ще е “Опакован автомобил” – Volvo, модел PV-544 (1981), който не е бил излаган от 30 години. Експозицията ще е отворена до 21 август.

