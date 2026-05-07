Skillet избухват в "Арена 8888" на 14 май

Невероятно, но факт. Модерната рок банда Skillet ще напълни зала "Арена 8888" в София. Американците са гостували у нас за последно през 2018 г., но оттогава славата им се увеличи в пъти. Само в една от музикалните платформи имат над 12 милиона слушания на месец.

Организаторите неслучайно преместиха концерта от стадион "Юнак" в голямата зала. Билетите за първото място свършиха бързо, а за "Арена 8888" вече няма билети за правостоящи.

Експлозивната рок банда е записала 12 албума от 1996 г. насам и има много награди в кариерата си, включително и две номинации за Грамми. През 2020 г. спечелиха в класацията на Билборд за съвременен рок албум на годината с Victorious.

София е поредната спирка на Skillet в европейското им турне в подкрепа на актуалния албум Revolution, което минава в препълнени зали. Преди тях на сцената ще свирят рокерите Guiltera от Кипър.