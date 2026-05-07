"Съвременният пророк" Мохамед Халаф отговаря на всички кога ще свърши войната с трета книга

Съвременен пророк, който предсказва какво ще се случи в Близкия Изток и прогнозите му за войните, за съжаление, се сбъдват. Така журналистът и водещ Бойко Василев описа колегата си Мохамед Халаф на представянето на новата му книга. "Земите на вечните войни" е задълбочен прочит на конфликтите в Близкия изток, на историческото отношение на САЩ към тях, на Израел, Иран и Палестина, такива, каквито са били. Снимки: Георги Кюрпанов

Журналистът, преподавател по международни отношения и автор на "24 часа" Мохамед Халаф представи книгата тази вечер в Централни Хали. Пред десетки почитатели той описа как е започнал да пише книги, като това е третото му издание след „НЕподчинение. Ислямът и реформаторите" и „Фауда: Колапсът на Близкия изток". Много хора са го спирали по улиците, за да го питат "кога ще свършат тези войни". Това за него означавало, че те търсят информация, защото не я получават. Затова и се захваща да опише в книгите си и да опита да отговори на въпросите, които вълнуват хората. Халаф не просто констатира, а описва началото и причините, довели до тези процеси, като разказва за войните като най-лошото нещо, което човечеството е познало. Книгата е важен принос към разбирането на динамиката на войните и техните дългосрочни последици за обществото.

"В Ирак наистина имахме друг живот, не като сега. Причини има много. Аз съм го казвал и преди - проблемът на този регион започна със свалянето на монархическия режим. Това са провалени държави, които са свалили този режин, а тези, които не са, са успешни", каза Халаф.

"Тези конфликти в Близкия Изток никога не свършват с бърза победа. Всички са обречени да планират битки, които нямат ясен край", допълни още авторът на книгата.

Впрочем Бойко Василев описа книгата като изключително ценна, защото се опитва да даде диагноза в момента на случващото се. "Има нещо интересно в книгите на Халаф. Те са все едно състезание между него и събитията, той ги догонва и изпреварва. Изключително трудно се пишат така книги, когато на живо месо събитията се случват пред теб", каза Василев. Проф. Георги Лозанов на откриването на книгата Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

По думите му книгата е изключително интересна, защото представя "ерудитски поглед към корените и протичането на войните в Близкия Изток". Освен това е и дълбока книга, защщото не се задоволява с повърхностни обяснения, а с детайлни изследвания и интересни факти, които не се отнасят само до обществата в Близкия Изток. И на последно място е смела книга е, защото представя истината така, както я вижда Мохамед Халаф. "Поняка смелостта е най-важното качество, много по-важно от всички останали", каза Бойко Василев.

Доц. Огнян Минчев сравни книгата с холограма. Според него авторът разказва истории. "Разглеждаме целия регион като в бунт, разпадане, във вечни войни, но ни показва възможно бъдеще за развитието на района", каза той. По думите му книгата обяснява по нов начин вътрешната логика на събитията. А най-интересна му е била втората глава.

"Всички американски президенти в последните десетилетия казват, че нямат работа повече с Близкия Изток. Трумп също каза: "Не виждам защо трябва да отидем в този район", а той в момента е точно там. Този регион няма как да не отидеш там. Всичко зависи от процесите в този регион. Принуден си да отидеш там", каза още Мохамед Халаф.

Според него много трудно може да свърши една война в Близкия Изток. И дори да е прекратена за известно време, пак ще избухне.