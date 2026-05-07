Йотова: Читалищата и техните дейци са гръбнакът на духовността в България

Читалищата са огнища на духовността и гръбнакът на опазването й. Обединявайки ги, Съюзът на народните читалища създава едно голямо духовно пространство, от което ние българите имаме нужда.

Това заяви президентът Илияна Йотова на тържествения концерт по случай 115 години от създаването на Съюза на народните читалища. Отбелязването на годишнината е част от националните чествания на 170-годишнината на общонародното читалищно дело, които се провеждат под патронажа на държавния глава.

В приветствието си към читалищните дейци и самодейните състави, участващи в събитието, президентът Йотова подчерта, че читалищната система в България се ражда не от държавна структура, а от нуждата на човека, на народа. „Читалището формира общност и задружност", подчерта държавният глава. Тя припомни, че през тази година честваме 150 години от Априлското въстание. По думите й във всички тържествени слова неизменно се споменава и българското читалище. „Без българското православие, без духовността и вярата, без училището и читалището, нямаше как да го има Българското възраждане, нито българската националноосвободителна революция, нито щяхме да дочакаме Освобождението на народа след пет века робство", подчерта държавният глава.

Илияна Йотова посочи, че е нужно да развиваме българските читалища и читалищната дейност. „Миналото е славно, но днес трябва да мислим как да продължим с тази българска светиня. Тя не е музеен експонат, а нещо много повече. Тя е нашата стратегия за бъдещето", подчерта държавният глава. Президентът Йотова допълни, че днес живеем във време, в което границите между традиционните български ценности и новите технологии се размиват, но ние продължаваме да учим децата си и да им даваме пример с 13-вековната българска история. „Обръщаме се към това минало и към тези корени, където читалищното дело заема голям период в българската история до наши дни", посочи тя.

Държавният глава подчерта неизменната си подкрепа за читалищната дейност. „Не приемам това като задължение. Дълбоко вярвам във вашата мисия и зная, че читалището не е отживелица. То не е някаква атракция, която стои в историята, а е място за духовност, което има своето бъдеще", заяви Илияна Йотова и открои ролята на читалищата като създатели на култура.

В изказването си президентът изтъкна сериозните предизвикателства пред българските читалища, сред които хроничното недофинансиране и липсата на специална политика в тази посока. Тя посочи и необходимостта от подобряване на статута на читалищния деец, който влага сърце и душа в работата си, но трябва да бъде мотивиран и да познава новите технологии, за да привлича интереса на младите хора. Илияна Йотова посочи и желанието на общности от наши сънародници зад граница да имат читалища.

Президентът изрази надежда новото правителство да има като свой приоритет културата, духовността, самочувствието и българската идентичност, за които президентската институция се е борила през последните 9 години.

По повод значимия му принос към развитието на българската култура и духовност, за неговата дългогодишна дейност като председател на Съюза на народните читалища, както и за последователните му усилия в съхраняването и утвърждаването на културно-просветните традиции и националната идентичност на българския народ Илияна Йотова отличи проф. д-р Николай Дойнов с плакет „Св. св. Кирил и Методий" на президента на Република България.