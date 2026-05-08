Мерил Стрийп за "Дяволът носи Прада 2": Имаше само един начин да се случи

Две десетилетия след премиерата на "Дяволът носи Прада 2", новината за продължението на култовия филм предизвика един основен въпрос сред феновете – защо точно сега? За Мерил Стрийп обаче завръщането към образа на вдъхновената от Ана Уинтур Миранда Пристли е имало смисъл само при едно условие. „Имаше един начин, по който бихме се съгласили да направим продължение", казва тя пред Би Би Си. „Ако то отразяваше духа на настоящето."

Новият филм действително се обръща към актуалните проблеми в света на медиите – съкращенията в редакциите, спада на печатните издания и нарастващото влияние на дигиталните платформи. Според Стенли Тучи, който отново влиза в ролята на Найджъл Киплинг, историята разглежда „загубата на контрол, която журналистите изпитват заради социалните медии и изкуствения интелект". Вместо да копира оригинала, продължението се опитва да бъде отражение на времето, в което живеем.

Ан Хатауей, която отново играе Анди Сакс, вярва, че филмът носи по-широко послание за мястото на журналистиката днес. „Едно от нещата, които според мен филмът прави наистина добре, е да покаже, че трябва да участваш в света, в който искаш да живееш", казва тя. „Надявам се хората да осъзнаят, че съдбата на журналистиката наистина зависи от тях и ако вярваш в нея, вярваш, че е важна - аз лично вярвам."

Въпреки сериозните теми, актьорите подчертават, че филмът не губи характерния си чар. „Звучи сякаш сме направили филма от 2015 г. Спотлайт или нещо подобно, но не, ние направихме „Дяволът носи Прада" - има много забавление и мода", шегува се Стрийп. Тучи също определя продукцията като „хубаво бягство от реалността" във време, когато „светът е в много хаотично състояние".

Продължението, отново режисирано от Дейвид Франкъл и написано от Алин Брош Маккена, предлага впечатляващи дизайнерски тоалети, сцени от Ню Йорк и Милано, както и появи на известни личности като Марк Джейкъбс и Наоми Кембъл. Според Емили Блънт филмът поставя героите в „напълно нова обстановка", но същевременно разглежда теми като „осъзнаване, прошка, помирение и преоткриване".

Блънт разкрива и личната си връзка с филма. Именно на премиерата на първата част тя запознава сестра си със Стенли Тучи, а двамата по-късно създават семейство. Актрисата се надява новият филм да донесе на зрителите „експлозия от радост" – възможност да се смеят, да аплодират и да се потопят в носталгията.

Първите рецензии за продукцията са предимно положителни. Както и в оригинала, в центъра отново са амбициозните женски образи. Мерил Стрийп смята, че това остава особено важно послание: „За младите жени, които преследват кариера, винаги е било така, че амбицията се възприема като непривлекателно качество у жените. Бихме се надявали това чувство да е остаряло, но не е."

Хатауей допълва: „Историите за жени, които обичат това, което правят, които работят за него и го поставят на първо място, са малко и рядко срещани в Холивуд. Мисля, че това е причината този филм да резонира с хората преди 20 години и мисля, че това е причината хората да реагират така и този път."

Въпреки това новият филм не избягва темата за личните жертви, които често съпътстват професионалния успех. „Това как определяш пълноценния и смислен живот е нещо много лично", казва носителката на „Оскар" Ан Хатауей. „За някои кариерата е просто част от живота, а за други - негов център. И двата избора са напълно валидни."

На свой ред Стрийп обобщава посланието така: „Не мисля, че има човек на смъртния си одър, който да си каже: „Жалко, че не прекарах повече време в офиса." Всички търсим баланс в живота си."

Остава усещането, че актьорският състав не иска просто да върне магията на оригинала, а да покаже как любимите герои се справят със света днес – свят, в който модата, медиите и личният живот изглеждат по-сложни от всякога.