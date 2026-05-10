Голди Хоун: Срещнах извънземни, докоснаха ме, беше любящо чувство

80-годишната актриса разкри, че се почувствала като благословена от Бог

Като млада през 60-те години на миналия век Голди Хоун имала “парализираща” среща с извънземни в Калифорния. Това разказа самата тя в тв шоуто на Джими Кимъл. Холивудската звезда почти се разплака от вълнение, спомняйки си как пришълците я докоснали по лицето. “Беше като докосване от Бога”, призна тя. Съществата имали триъгълни глави и били сребристи.

Носителката на “Оскар” винаги е вярвала, че е предназначена да направи контакт с представителите на други светове. Тя и по-рано се е връщала към тази среща, но сега бе по-изчерпателна от всякога.

“Изведнъж си спомних... те докоснаха лицето ми - разказа една от най-любимите на американците комедийна актриса. - Докоснаха лицето ми и го почувствах като пръста Божи. Беше най-благосклонното, любящо чувство. Беше мощно. Беше изпълнено със светлина.” Разтърсена от паметното събитие, Хоун разкри как се е случила срещата преди повече от 50 г., когато работила като танцьорка в Калифорния и живеела в малък апартамент. “Погледнах нагоре към небето и казах: “Знам, че сте там горе, и знам, че не сме сами, и искам да се срещнем един ден.”

Четири месеца по-късно извънземните дошли при нея - две или три същества. Изтощена от репетициите по танци в Уест Ковина, Хоун попитала приятел дали може да подремне в колата му. Малко след като затворила очи, тя изпитала нещо, което се мъчи да разбере напълно и до днес. “Чух висок звук в ухото си… и си спомням, че погледнах ръката и тялото си и не можех да помръдна. Бях напълно парализирана”, казва звездата.

Поглеждайки през прозореца на колата, Хоун видяла как извънземните я наблюдават. “Две или три същества... ме гледаха с триъгълни глави, някак си в сребрист цвят”, разказва тя, добавяйки, че, изглежда, са

общували чрез звук, а не чрез реч

Имали цепка вместо уста, малък нос, нямали уши.

По онова време Хоун не била сигурна дали преживяването е било сън, или истина. Години по-късно разговаряла с астрофизика от Университета на Илинойс Урбана-Шампейн, който изследва срещи с извънземни от 25 години. Докато се опитвала да възпроизведе преживяването си пред специалиста, споменът ѝ бил изключително ярък.

Актрисата, известна с участието си във филми като “Птица върху жица”, “Смъртта ѝ отива”, “Клубът на първите съпруги”, “Редник Бенджамин” и много други, не е единственият човек в семейството, който е твърдял, че е имал срещи с извънземни. Дългогодишният ѝ партньор - актьорът Кърт Ръсел, през 2018 г. също обяви в тв предаване, че е пилотът, който е наблюдавал НЛО, озадачаващо експертите от десетилетия. Звездата от “Пазителите на галактиката” разкри, че е бил свидетел на светлините над Финикс през 1997 г. – един от най-известните случаи на масова поява на извънземни кораби. “Аз управлявах самолета (той е лицензиран пилот от 1988 г.). Видях шест светлини над летището в абсолютно еднакви V-образни форми - категоричен бе актьорът. - Просто ги гледах и се приближавах, бяхме може би на половин миля разстояние. Сякаш излязох от унеса си, не знаех какво са те. Обадих се на кулата... и те казаха: “Не засичаме нищо. Продължих: “Ами, има шест светлини подред.” И те ме попитаха: “Искате ли да съобщите за това?” Но аз не можех да идентифицирам какво е. Така че кацнахме и се прибрах вкъщи.”

След години той и Голди гледали предаване за НЛО по телевизията и в него основната тема били светлините над Финикс. “Тогава се почувствах като Ричард Дрейфус” в “Близки срещи от третия вид”, шегува се изпълнителят на главните роли в “Танго и Кеш”, “Обратна тяга” и още десетки филми.

Напоследък темата за НЛО отново излезе на преден план в САЩ, след като президентът Доналд Тръмп обеща да разсекрети голяма част от досиетата, свързани с предполагаемите посещения на пришълци. В последните месеци нашумяха и много зловещи случаи на мистериозни изчезвания и загадъчни смъртни случаи на учени и военни, сред които и пенсиониран генерал, които са били свързани или с ракетни програми, или с такива, свързани именно с предполагаемите извънземни технологии. Известни са много разкази на очевидци на необясними небесни явления, но е рядкост подобни разкази от първо лице да идват от знаменитости от ранга на Голди Хоун и Кърт Ръсел.

Освен за запомнящото се преживяване от миналото 80-годишната актриса, която отдавна не се е появявала на екрана, в последните седмици даде няколко интервюта, в които разказа на какво според нея се дължи “желязната ѝ” връзка с Кърт Ръсел. Двамата са заедно от 1983 г., но никога не са изпитвали необходимост да застанат пред олтара. Според нея тайната е в свободата, която си дават, взаимното уважение и приемането на различията на всеки от тях. В началото на отношенията си сключили пакт: “Да се забавляваме, докато престанем да се забавляваме.” Това продължава вече 43 години.

Двамата се запознават през 1966 г. на снимачната площадка на филма “Единствената, истинска, оригинална семейна банда”, но между тях не пламва любов от пръв поглед. Чувството се ражда едва петнадесет години по-късно, когато се откриват по време на работата си над филма Swing Time. От 1983 г. живеят заедно, но не се женят, “защото така се избираме един друг всеки ден.” С течение на времето създават голямо семейство: Голди е майка на Кейт и Оливър Хъдсън (също известни актьори), които са родени от бившия ѝ съпруг Бил Хъдсън, а Кърт има син, Бостън, роден от брака му със Сизон Хъбли. Общ е синът им Уайът Ръсел, роден през 1986 г. Двойката

отглежда децата си далече от суетата на Холивуд, във Ванкувър и Аспен

Хоун обяснява, че една от основните ѝ цели винаги е била да внуши спокойствие на семейството си. “Мисията на живота ми е да бъда щастлива, да бъда пример за децата ни”, казва тя.

“Кърт просто обожава майка ми. Толкова много я обича”, потвърждава и Кейт Хъдсън. Двамата имат много общи интереси и очевидно вярата в НЛО също е един от тях. “Споделяме едни и същи възгледи. И имаме късмет. Оказахме се почти такива, каквито изглеждахме в началото”, добавя Ръсел.

“Вярвате или не, но Кърт е много романтичен - разкрива актрисата, която през 1970 г. взе “Оскар” за поддържаща роля във филма “Кактус”. – Той винаги е щастлив, когато се събужда. Винаги ми носи кафето сутрин и е много доволен да го направи: “О, време е за кафето на мама!” Колкото до правилата на възпитание на 8-те ѝ внуци на възраст между 2 и 22 години, Голди споделя: щастие, радост от живота, игри, да сме заедно. Споделя също, че обича да им готви, когато ѝ идват на гости, а те най-много харесвали закуските ѝ. Всички много се радвали на първата ѝ детска книга, която излезе от печат на 5 май. Книгата (първата от поредица от четири) включва елементи от инициативата на Хоун за психично здраве MindUP - програма, прилагана в училищата, която учи децата как да управляват емоциите си.

Голди Хоун обаче не е изоставила мисълта да се върне към актьорството. Шест години след последната си роля тя обмисля поредно събиране на семейството на екрана. Холивудската легенда наскоро отбеляза, че дъщеря ѝ Кейт Хъдсън е предложила идеята да напише сценарий, в който двете да участват заедно, признавайки, че би било много забавно да направят пълноценен семеен филм с Кърт Ръсел и синовете им Оливър Хъдсън и Уайът Ръсел.

“Никога няма да го направим, но е страхотна идея, защото имаме толкова много таланти във фамилията”, отбелязва неизтощимата фурия Голди.